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ДНР заявила о двух сбитых украинских беспилотниках 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
ДНР заявила о двух сбитых беспилотниках ВСУ
Фото: РИА Новости
Ополчение Донецкой народной республики сбило два беспилотника Вооруженных сил Украины, корректировавших обстрел, сообщил замначальника Народной милиции республики Эдуард Басурин.
«Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшие сутки враг потерял два беспилотных летательных аппарата, которые использовал для корректировки минометного огня», — передает его слова РИА «Новости».
Один из сбитых беспилотников упал в серой зоне, второй попал в руки ополченцев, сообщили в Народной милиции.
ДНР регулярно заявляет о сбитых беспилотниках украинских силовиков.
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В мире , Армия , Конфликты , Украина , Эдуард Басурин , РИА Новости
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