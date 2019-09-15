ДНР заявила о двух сбитых беспилотниках ВСУ

ДНР заявила о двух сбитых украинских беспилотниках

Ополчение Донецкой народной республики сбило два беспилотника Вооруженных сил Украины , корректировавших обстрел, сообщил замначальника Народной милиции республики Эдуард Басурин

«Благодаря профессиональным действиям наших защитников за прошедшие сутки враг потерял два беспилотных летательных аппарата, которые использовал для корректировки минометного огня», — передает его слова РИА «Новости».

Один из сбитых беспилотников упал в серой зоне, второй попал в руки ополченцев, сообщили в Народной милиции.

ДНР регулярно заявляет о сбитых беспилотниках украинских силовиков.