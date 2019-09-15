Желание Сноудена покинуть Россию объяснили

По словам Кучерены, он не видит ничего плохого в том, что его подзащитный хочет получить вид на жительство или гражданство в какой-то другой стране. Адвокат подчеркнул, что такое желание Сноудена не означает, что он не любит Россию.

Ранее Сноуден признался, что хотел бы получить защиту во Франции. 13 сентября он рассказал, что перестал бояться слежки со стороны американских агентов, начал вести нормальную повседневную жизнь и даже женился. Его избранницей стала подруга Линдси Миллс , они тайно поженились в Москве два года назад.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. Он бежал из страны и параллельно запросил политическое убежище у нескольких десятков стран, в том числе и в России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, а затем его продлили на такой же срок.

В США Сноудену вменяются незаконная передача информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленная передача разведывательной информации и кража собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.