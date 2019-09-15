В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса 

RT на русском 55 минут назад
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
Соответствующее заявление распространил МИД ДНР.
«Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта», — цитирует Никонорову РИА Новости.
По её словам, в Комплексе мер по урегулированию конфликта чётко установлена необходимость амнистии, а также недопущение преследования лиц, участвовавших в событиях в Донбассе.
Также там содержится обязательство предоставления Киевом особого статуса Донбассу и закрепления его в Конституции, заявили в МИД ДНР.
Ранее Пристайко заявил, что Киев не будет вносить в украинскую Конституцию изменения относительно предоставления особого статуса.
Глава украинского МИД добавил, что в Минских соглашениях написано, что на Украине будет проведена реформа законодательства, «в основе которой лежит децентрализация».
RT на русском: последние новости
Экс-чиновник Украины заявил об угрозе железнодорожному транспорту Экс-чиновник Украины заявил об угрозе железнодорожному транспорту В Киеве заявили о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса В Киеве заявили о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса Polityka: «славянин на корточках» покоряет Запад — на благо российской пропаганде Polityka: «славянин на корточках» покоряет Запад — на благо российской пропаганде
Комментарии43
В мире , Видео , Украина , Вадим Пристайко , Наталья Никонорова , МИД , РИА Новости , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП22
Приговоренный к расстрелу зарезал росгвардейца
Приговоренный к расстрелу зарезал росгвардейца58
Киев решил «упростить жизнь» жителям Донбасса
Киев решил «упростить жизнь» жителям Донбасса297
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ174
Скоро здесь может начаться третья мировая
Скоро здесь может начаться третья мировая128
Видео
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
00:48
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
Оружие Армия
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
04:56
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
В мире Украина
Стала известна стоимость украденного золотого унитаза
00:54
Стала известна стоимость украденного золотого унитаза
Происшествия
Украина нашла «лучший ответ» России
01:00
Украина нашла «лучший ответ» России
В мире Конфликты
Виторган зажег после свадьбы Собчак
00:29
Виторган зажег после свадьбы Собчак
Шоу-бизнес
Новый проект Киева угрожает России
01:00
Новый проект Киева угрожает России
В мире Украина
На Собчак написали в прокуратуру
03:07
На Собчак написали в прокуратуру
Шоу-бизнес
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
01:38
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение