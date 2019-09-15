Polityka: «славянин на корточках» покоряет Запад — на благо российской пропаганде

Стереотипный образ славянина, сидящего на корточках с пивом около советской хрущёвки, в последнее время приобрёл мировую популярность. Как пишет Polityka, это первое клише из Восточной Европы, которое, пусть даже с долей иронии, хочется копировать западной молодёжи. Однако, как утверждает польское издание, вместе с ростом популярности мема распространяется и российская пропаганда.

В последние несколько лет в интернете появился стереотипный образ славянина, который вызывает гордость у восточных европейцев. Как пишет Polityka, сложно назвать его положительным, однако сетевой мем в виде фигуры сидящего на корточках славянина «squatting Slav» выглядит в какой-то степени привлекательным.

Как отмечает издание, Центральная Европа на страницах произведений популярной западной литературы рубежа XIX-XX веков всегда представала в образе этакого автократического государства, где происходит метание между двумя образами: примитивной сельской местности, где рекой льётся самогон, которую колонизирует Запад, и политического деспотизма, становящегося основой самосознания.

Лишь иногда, когда славянин появлялся на баррикаде, его типичные деревенские усы превращались в усы рыцаря, алкоголизм начинал казаться обворожительным декадентством, а общая помятость — панковским стилем. Однако такой «вау-эффект» обычно не длится долго, достаточно вспомнить украинский «майдан»: после недолгого имиджевого взлёта в Польше украинец вновь превратился в бедного гастарбайтера, на котором поляки могут отыграться за то, что сами выступают в подобной роли на Западе.

Но образ сидящего на корточках рядом с многоэтажкой простого славянского парня несколько меняет сложившуюся годами схему. Можно увидеть такую картину: он пьёт, решает проблемы силовыми методами и говорит на ломаном английском, регулярно вплетая в него матерные слова. Ещё он слушает хардбасс — принесённую с Запада и пропущенную через фильтр российской культуры ритмичную музыку, танцы под которую, как пишет автор статьи, «напоминают движения подключённого к трансформаторной будке пьяного представителя молодёжной субкультуры с окраины».

Само сидение на корточках ассоциируется у некоторых с «монгольскими ордами». Однако сидящий на корточках гопник, может быть, и ездит на разваливающихся «жигулях», но при этом он настолько суров, что к нему лучше не подходить без ножа или «калашникова».

«Светскости ему, конечно, недостаёт, но зато он излучает такую специфическую дикую сексапильность, что вызывает в мире не только иронические насмешки, но и некое восхищение», — пишет автор материала.

Сидящий на корточках славянин стал настолько популярным, что его образ проник в моду. На Западе обрёл известность дизайнер Гоша Рубчинский , который давно черпает вдохновение в стиле жителей российских спальных районов. А датская вокалистка MØ решила с головой окунуться в «экзотику» Восточной Европы и сняла клип к песне «Каммикадзе» в Киеве, где совместила постсоветский постапокалипсис с образами в духе «Безумного Макса».

Примечательно, продолжает издание, что образ сидящего на корточках славянина один в один напоминает бытующее в США стереотипное представление о реднеке. Житель американской провинции играет ту же роль, что российский гопник и общественная группа, которую тот представляет. Это грубый и прямой, зачастую консервативный, но ценящий свободу человек. Гопник выступает против либерализма и идеалов Западной Европы, которые та хочет ему навязать, а реднек — против идеологической тирании либералов из больших городов с Западного или Восточного побережья.

Мемы с их участием тоже похожи. В сериях роликов в интернете под названием «Только в России», «Только в Польше», «Только в Сербии», которые изображают весёлых восточных европейцев, катающихся на прицепленной к «жигулям» двери от туалета или прыгающих с крыши хрущёвок в сугробы, можно видеть то же самое, что смешит американских янки в реднеках: придурковатую, а порой доходящую до крайности спонтанность. Однако забавляет она и самих реднеков. Так же и восточные европейцы сами начинают с удовольствием входить в роль «клёвых сквоттинг славз», получив наконец образ, который, возможно, нельзя назвать привлекательным, но которым можно определённым образом гордиться. Реднеки, в свою очередь, так же упиваются стереотипными представлениями о себе.

Однако, предостерегает автор материала, даже если кто-то из славян, чувствующих, что явление славянского сидения на корточках имеет к ним отношение, не считает себя каким-либо образом связанным с Путиным, то им стоит знать: Путин в каком-то смысле выступает их президентом. Россия создаёт свой неопанславизм, привлекая интеллектуалов, представителей артистических кругов, гуманитариев и хипстеров, поскольку среди них популярен образ сидящего на корточках славянина.

Поскольку для России и её идеологических побратимов всегда был важен аспект «Запад нас не уважает, поэтому мы должны уважать себя сами», сейчас к пропагандистским приёмам благодаря фигуре сидящего на корточках славянина добавилось новое явление. Оно вошло в моду и приобрело популярность, так что с ним не стыдно ассоциировать себя в том числе молодым интеллектуалам, погружённым в мемосферу: «Мы пьяные и носим мокасины со спортивными костюмами, но зато мы такие клёвые, что нам подражает даже Запад».

Однако всё же, заключает издание, сидящий на корточках славянин — это первый стереотипный образ Восточной Европы, в котором появляется характерный представитель славянских народов, речь и поведение которого, пусть даже с долей иронии, хочется копировать.