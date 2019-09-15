Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что власти страны готовят пакет предложений для облегчения жизни людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом он заявил на пресс-конференции форума YES (Ялтинская европейская стратегия), передает Hromadske.
«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение», — сказал он.
Пристайко уточнил, что речь идет, в частности, о восстановлении моста в станице Луганской и разведении войск в этом районе. По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский хочет окончательно решить конфликт в Донбассе.
12 сентября депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук сообщила, что парламентарии разрабатывают дорожную карту «маленьких шагов», которые помогут жителям самопровозглашенных республик «чувствовать себя людьми». В частности, речь идет об упрощенном пересечении «серой зоны», логистических центрах на контрольно-пропускных пунктах, упрощенной процедуре получения первого украинского паспорта и пенсий.
Ранее в сентябре Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира.
Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.