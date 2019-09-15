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Украина захотела облегчить жизнь жителям Донбасса 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что власти страны готовят пакет предложений для облегчения жизни людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом он заявил на пресс-конференции форума YES (Ялтинская европейская стратегия), передает Hromadske.
«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение», — сказал он.
Пристайко уточнил, что речь идет, в частности, о восстановлении моста в станице Луганской и разведении войск в этом районе. По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский хочет окончательно решить конфликт в Донбассе.
12 сентября депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук сообщила, что парламентарии разрабатывают дорожную карту «маленьких шагов», которые помогут жителям самопровозглашенных республик «чувствовать себя людьми». В частности, речь идет об упрощенном пересечении «серой зоны», логистических центрах на контрольно-пропускных пунктах, упрощенной процедуре получения первого украинского паспорта и пенсий.
Ранее в сентябре Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. По его словам, обе стороны занимаются поиском компромисса по вопросу восстановления мира.
Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения.
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В мире , Видео , Украина , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Киев
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