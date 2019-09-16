Джонсон рассчитывает на быструю сделку с Брюсселем 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашение с Брюсселем по Brexit будет заключено в ближайшие недели.
По мнению политика, это произойдёт на саммите ЕС, назначенном на 17 октября. Его позиция не изменилась: Великобритания покинет Евросоюз, даже если сделка не будет заключена, пишет Джонсон в своей колонке в издании The Telegraph.
Как сообщал News.ru ранее, представители Европейского союза, принимающие участие в переговорах о сделке по Brexit, опровергли приближение к созданию договора.