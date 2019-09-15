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Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit 

ТАСС 47 минут назад
Джонсон готов проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit
Фото: ТАСС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя британского правительства.
По его данным, в преддверии предстоящей в понедельник встречи Джонсона с главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером глава британского правительства принял решение придерживаться "жесткого" плана, по которому он обещает сделать все для того, чтобы сохранить сделку с ЕС и провести ее через парламент до наступления окончательного срока выхода страны из Евросоюза — 31 октября, однако не намерен просить об отсрочке. Британский премьер также намерен отклонить предложение любого члена ЕС на предстоящем в октябре саммите об отсрочке Brexit. В понедельник, 9 сентября, вступил в силу принятый британским парламентом закон, согласно которому правительство будет обязано просить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если к 19 октября Лондон и Брюссель не заключат новое соглашение об условиях "развода".
Кроме того, указывает Bloomberg, Джонсон намерен сражаться в суде за выход Британии из ЕС с противниками Brexit, в том числе с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином. Политические оппоненты британского премьера намерены обратиться к судебным властям немедленно после того, как наступит 19 октября — крайняя дата, в которую Джонсон должен обратиться к ЕС за отсрочкой. Оппозиция после указанной даты также намерена представить в парламент законопроекты, полностью отменяющие Brexit, добавил собеседник агентства.
Ранее британские СМИ писали о том, что кабинет Джонсона попытается обойти этот закон, однако в четверг спикер Палаты общин Джон Беркоу пообещал, что законодатели не пожалеют ни сил, ни времени и "проявят изобретательность" в применении парламентских процедур, чтобы не допустить этого.
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Комментарии
В мире , Европа , Жан-Клод Юнкер , Борис Джонсон , Джон Беркоу , Парламент Великобритании , ЕС , Лейбористская партия , Еврокомиссия , Bloomberg , Великобритания
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