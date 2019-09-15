Бориса Джонсона превратили в Халка

Британское издание The Sun выложило снимок, на котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изображен в качестве супергероя комиксов Халка.

На фото голова политика прифотошоплена к телу супергероя комиксов и окрашена в зеленый цвет.

Жан-Клодом Юнкером. Так издание отреагировало на речь премьера накануне встречи с главой Европейской комиссии

«Чем безумнее становится Халк, тем сильнее становится Халк», — заявил Джонсон, комментируя Brexit.

Он добавил, что страна «вырвется из наручников ЕС , как невероятный Халк».

Политик отметил, что Британия выйдет из Евросоюза 31 октября. Премьер рассказал Mail Online, что найдет способ обойти недавнее голосование в парламенте, согласно которому Brexit был отложен.

Халк (доктор Роберт Брюс Бэннер) — вымышленный персонаж, супергерой Marvel Comics. Впервые упоминается в комиксе «Невероятный Халк» 1962 года. Он обладает безграничной физической силой. Сила Халка растет пропорционально эмоциональному напряжению и гневу.