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Бориса Джонсона превратили в Халка 

Lenta.ru 17 минут назад
Бориса Джонсона превратили в Халка
Фото: The Sun
Британское издание The Sun выложило снимок, на котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изображен в качестве супергероя комиксов Халка.
На фото голова политика прифотошоплена к телу супергероя комиксов и окрашена в зеленый цвет.
Так издание отреагировало на речь премьера накануне встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
«Чем безумнее становится Халк, тем сильнее становится Халк», — заявил Джонсон, комментируя Brexit.
Он добавил, что страна «вырвется из наручников ЕС, как невероятный Халк».
Политик отметил, что Британия выйдет из Евросоюза 31 октября. Премьер рассказал Mail Online, что найдет способ обойти недавнее голосование в парламенте, согласно которому Brexit был отложен.
Халк (доктор Роберт Брюс Бэннер) — вымышленный персонаж, супергерой Marvel Comics. Впервые упоминается в комиксе «Невероятный Халк» 1962 года. Он обладает безграничной физической силой. Сила Халка растет пропорционально эмоциональному напряжению и гневу.
Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако сделка не состоялась из-за разногласий в парламенте. В результате произошла смена премьер-министра Терезы Мэй. Пришедший на ее место Борис Джонсон намерен добиться выхода Британии из ЕС до 31 октября.
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Комментарии
В мире , Европа , Жан-Клод Юнкер , Борис Джонсон , Тереза Мэй , ЕС , Еврокомиссия , Великобритания
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