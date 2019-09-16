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СМИ: в Грецию перебежали 22 сторонника Гюлена из Турции и попросили убежища 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В Грецию перебежали 22 сторонника Гюлена из Турции
Фото: Reuters
22 сторонника лидера организации фетхуллахистов Фетхуллаха Гюлена перебежали из Турции в Грецию и попросили там убежища. Об этом сообщил в воскресенье греческий информационный портал Newpost.
Анкара обвиняет "террористическую группировку фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллаха Гюлена в совершении попытки переворота в Турции в июле 2016 года.
По данным портала, после того, как в августе 2019 года офицер ВВС Турции прибыл на греческий остров Калимнос в Эгейском море и попросил политического убежища, чтобы скрыться нынешних турецких властей, еще 22 турка приплыли на этот остров. Как стало известно, турки прибыли на судне в порт острова и немедленно сдались греческим властям. Все они объявили себя сторонниками Гюлена, сказав, что были вынуждены покинуть Турцию, опасаясь тюремного заключения со стороны режима Эрдогана, отмечает портал.
Эти люди запросили и получили документы на временное проживание в Греции до рассмотрения заявления о предоставлении им убежища, а затем покинули остров в неизвестном направлении. Национальная служба информации (разведка и контразведка) проинформирована об этом случае, добавляет издание.
В июле 2016 года в Грецию бежали восемь греческих военных, которые, по утверждению турецкой стороны, принимали участие в неудавшейся попытке переворота 15 июля того же года. В Грецию они прибыли на военном вертолете. Каждый из них был приговорен к двум месяцам тюрьмы за незаконное проникновение на территорию республики. Вскоре суд изменил приговор на условный с отсрочкой на три года, затем судебные инстанции отказались выдать военных, поскольку сочли, что на родине те не смогут рассчитывать на справедливый суд, им грозят пытки и смерть. В мае 2018 года все восемь турецких военных были освобождены из-под стражи в связи с истечением предельного срока содержания без суда.
Турция обвинила сбежавших на вертолете военных по шести статьям уголовного кодекса, в том числе в покушении на президента страны, попытке свержения правительства, парламента, конституционного порядка. Им инкриминировались также грабеж и порча общественной собственности. Последние два пункта связаны с угоном вертолета, на котором военные прибыли в Грецию. Анкара трижды направляла запросы на их экстрадицию, однако греческая сторона их все отклонила.
Задержания сторонников Гюлена
В минувшую субботу агентство Reuters сообщило, что власти Турции санкционировали задержания 223 военнослужащих, подозреваемых в связях с запрещенной на территории страны "террористической организацией фетхуллахистов" (FETO). По данным агентства, ордера на аресты выписаны в отношении действующих военнослужащих турецких ВВС, ВМС и сухопутных сил в почти 50 регионах страны.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку госпереворота и захвата президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, еще более 2 тыс. человек получили ранения. Анкара обвиняет ФЕТО в подготовке путча, а главным обвиняемым в уголовном процессе фигурирует Фетхуллах Гюлен — глава этой организации, проживающий в США.
По делам о содействии ФЕТО в Турции осуждены тысячи человек, десятки тысяч лишились работы в госструктурах. Среди осужденных, обвиняемых и подозреваемых — высшие офицерские чины, представители СМИ, предприниматели.
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Комментарии
В мире , Фетхуллах Гюлен , Реджеп Эрдоган , Reuters , Анкара , Греция , Турция
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