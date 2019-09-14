Депутаты из Германии прибудут в Крым

Депутаты немецкого парламента — Бундестага и земельных парламентов ФРГ посетят в ноябре 2019 года Республику Крым, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, сообщил ТАСС председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета республики, глава национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.
"В ноябре 2019 года у нас будет делегация, в составе которой будут действующие депутаты Бундестага и земельных парламентов. Это будет первый визит делегации в таком составе", — сообщил Гемпель, отметив, что в ходе визита ожидаются встречи делегации с властями Крыма и общественностью.
Он не уточнил состав делегации и ее численность.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.