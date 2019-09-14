Депутаты из Германии прибудут в Крым

Депутаты из Германии посетят Крым в ноябре

"В ноябре 2019 года у нас будет делегация, в составе которой будут действующие депутаты Бундестага и земельных парламентов. Это будет первый визит делегации в таком составе", — сообщил Гемпель, отметив, что в ходе визита ожидаются встречи делегации с властями Крыма и общественностью.

Он не уточнил состав делегации и ее численность.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.