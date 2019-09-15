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ЦИК Туниса заявил о крайне низкой явке на президентских выборах за рубежом 

РИА Новости + ещё 7 12 часов назад
В Тунисе пройдут досрочные выборы президента
Фото: © Fotolia / lulu
Явка на президентских выборах со стороны проживающих за границей жителей Туниса оказалась очень низкой, заявил ливанскому телеканалу al-Mayadeen член Независимой избирательной комиссии Набиль аль-Азизи.
"Выборы за границей были слабыми. Число проголосовавших в арабских странах — 4023 человека, то есть 11% (от общего числа зарегистрированных избирателей — ред.)", — заявил каналу аль-Азизи.
По его словам, в Италии на избирательные участки пришли 929 человек, что составляет 1,6% избирателей. Во Франции, где проживают больше всего выходцев из Туниса, проголосовали более шести тысяч человек из общего числа в 200 тысяч избирателей.
По данным канала, голосование за границей проходит в субботу и воскресенье.
Президентские выборы в Тунисе пройдут досрочно 15 сентября в связи с кончиной тунисского лидера Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Он скончался 25 июля в военном госпитале на 93-м году жизни. Ас-Себси занимал пост президента с 2014 года. Временно обязанности главы государства исполняет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер.
На должность президента страны претендуют 24 кандидата. Среди главных претендентов на пост президента называют премьер-министра Юсефа Шахеда и министра обороны Абделькерима Збиди.
Предварительные результаты голосования на президентских выборах в Тунисе объявят 17 сентября. Второй тур выборов, в случае необходимости, должен состояться до 3 ноября.
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В мире , Центризбирком России , Тунис
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