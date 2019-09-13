Глава ДНР рассказал об интеграции с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что уже занимается интеграцией с Россией . Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1», передает «Интерфакс».

Он указал, что интеграция предусмотрена Минскими соглашениями, «так как там прописан пункт о трансграничном сотрудничестве». «Мы уже двигаемся в этих рамках», — пояснил Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что республика не намерена выходить из Минских соглашений, несмотря на то, что позиция властей Украины по отношению к Донбассу не меняется, а международный переговорный процесс «топчется» на этапе согласования «формулы Штайнмайера ». «И это, наверное, одна сотая того, что предстоит согласовать с Донецком и Луганском», — добавил он.

12 сентября Пушилин на встрече с журналистами и политологами в Москве сказал, что «в идеале» хотел бы видеть ДНР в составе России на правах федеративного округа. В ответ член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин высказал мнение, что такая идея «пока неактуальна».