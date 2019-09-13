Порошенко прокомментировал обновление ЦИК Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что обновление состава Центральной избирательной комиссии Украины может быть связано с проведением на неподконтрольных Киеву территориях выборов на российских условиях.

«Мотивы решения следует всё же искать не в прошлом, а в будущем», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По словам бывшего президента, неожиданная замена состава комиссии может говорить о том, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях могут состояться на российских условиях без выполнения компонента безопасности Минских соглашений.

«Комиссия, которая не проработала и года, безупречно провела две избирательные кампании. Международные организации и наблюдатели выборы президента и ВР признали соответствующими европейским стандартам», — добавил он.