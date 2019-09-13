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Порошенко прокомментировал обновление ЦИК Украины 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Порошенко прокомментировал обновление ЦИК Украины
Фото: Reuters
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что обновление состава Центральной избирательной комиссии Украины может быть связано с проведением на неподконтрольных Киеву территориях выборов на российских условиях.
«Мотивы решения следует всё же искать не в прошлом, а в будущем», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
По словам бывшего президента, неожиданная замена состава комиссии может говорить о том, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях могут состояться на российских условиях без выполнения компонента безопасности Минских соглашений.
«Комиссия, которая не проработала и года, безупречно провела две избирательные кампании. Международные организации и наблюдатели выборы президента и ВР признали соответствующими европейским стандартам», — добавил он.
Ранее Порошенко назвал решение о роспуске ЦИК политически мотивированным.
10 сентября в Верховную раду Украины поступило представление украинского лидера Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава Центральной избирательной комиссии.
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Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада , Киев
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