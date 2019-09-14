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Зеленский пообещал сказать «много всего» Путину 

РИА Новости + ещё 6 37 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему есть что сказать российскому коллеге Владимиру Путину при личной встрече, видеозапись ответа Зеленского опубликовал портал "Обозреватель".
"У меня очень много всего", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он скажет российскому коллеге.
На уточняющий вопрос, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях с Россией, президент сказал: "Да".
Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
Российский и украинский лидеры 8 сентября провели телефонный разговор. Президенты позитивно оценили состоявшееся в прошлую субботу одновременное освобождение заключенных. Они отметили, что этот шаг имеет большое значение для "нормализации и оздоровления" двусторонних отношений.
Кроме того, Путин и Зеленский обсудили проблему урегулирования внутриукраинского конфликта. Они, в частности, отметили важность соблюдения режима прекращения огня и последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения.
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В мире , Видео , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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