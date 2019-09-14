Зеленский пообещал сказать «много всего» Путину

"У меня очень много всего", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он скажет российскому коллеге.

На уточняющий вопрос, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях с Россией, президент сказал: "Да".

Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).

Российский и украинский лидеры 8 сентября провели телефонный разговор. Президенты позитивно оценили состоявшееся в прошлую субботу одновременное освобождение заключенных. Они отметили, что этот шаг имеет большое значение для "нормализации и оздоровления" двусторонних отношений.

Кроме того, Путин и Зеленский обсудили проблему урегулирования внутриукраинского конфликта. Они, в частности, отметили важность соблюдения режима прекращения огня и последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения.