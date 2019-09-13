Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине

В кулуарах проходящего в Киеве форума Ялтинской европейской стратегии (YES) к главе государства подошел журналист и задал ему вопрос, который в своей авторской программе на YouTube регулярно использует российский журналист Юрий Дудь

«У меня очень много всего, есть что сказать», — ответил Зеленский. На уточняющий вопрос, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях с Россией, президент сказал: «Да».

Ранее 13 сентября Зеленский во время выступления на форуме YES призвал европейские страны сохранить санкционное давление на Москву. По его словам, санкции должны сохраняться до тех пор, пока на востоке Украины не прекратится война. Также глава государства заявил, что после вывода войск возможно провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях.