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Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине 

Lenta.ru 41 минуту назад
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину при встрече. Об этом сообщает «Обозреватель».
В кулуарах проходящего в Киеве форума Ялтинской европейской стратегии (YES) к главе государства подошел журналист и задал ему вопрос, который в своей авторской программе на YouTube регулярно использует российский журналист Юрий Дудь.
«У меня очень много всего, есть что сказать», — ответил Зеленский. На уточняющий вопрос, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях с Россией, президент сказал: «Да».
Ранее 13 сентября Зеленский во время выступления на форуме YES призвал европейские страны сохранить санкционное давление на Москву. По его словам, санкции должны сохраняться до тех пор, пока на востоке Украины не прекратится война. Также глава государства заявил, что после вывода войск возможно провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях.
В конце августа украинский лидер выразил надежду на личную встречу с Путиным в рамках «нормандской четверки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что возможность нового саммита прорабатывается, и отметил, что мероприятию должна предшествовать большая «домашняя работа».
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Комментарии9
В мире , Видео , Украина , Юрий Дудь , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Киев
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