Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь 

Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
Уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и может коснуться ряда конкретных производств. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
Кремлю не понравились слова Зеленского
Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.
Шойгу позвал американцев на помощь
Президент Русского географического общества и министр обороны России Сергей Шойгу пригласил американцев в экспедицию по поднятию американской подводной лодки около Курильских островов.
Поклонская предложила Зеленскому альтернативу Крыму
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявившему о новых идеях по "возвращению" Крыма, стоит успокоиться и начать тренировать выдержку, например, занимаясь йогой или дельфинотерапией, заявила Наталья Поклонская.
Чемпионка продает подарок Путина
Ольга Фаткулина нуждается в деньгах и продает подарок президента. Об этом спортсменка сама объявила в своем инстаграме.
Навальный покинул Россию
Алексей Навальный покинул Россию, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Россиянина застрелили в Грузии
На востоке Грузии обнаружено тело 65-летнего гражданина России, сообщает ТАСС. Погибшего застрелили, подозреваемого ищут.
Собчак и Богомолов явились в загс на катафалке
Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в загс на катафалке, сообщает РЕН ТВ.
Заворотнюк поставили диагноз Фриске
Telegram-канал Mash сообщает, что актрисе Анастасии Заворотнюк поставили такой же диагноз, что и певице Жанне Фриске.