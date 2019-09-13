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Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь 

Рамблер 24 минуты назад

Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели

Уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и может коснуться ряда конкретных производств. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Кремлю не понравились слова Зеленского

Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжить политику санкции в отношении России.

Шойгу позвал американцев на помощь

Президент Русского географического общества и министр обороны России Сергей Шойгу пригласил американцев в экспедицию по поднятию американской подводной лодки около Курильских островов.

Поклонская предложила Зеленскому альтернативу Крыму

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявившему о новых идеях по "возвращению" Крыма, стоит успокоиться и начать тренировать выдержку, например, занимаясь йогой или дельфинотерапией, заявила Наталья Поклонская.

Чемпионка продает подарок Путина

Ольга Фаткулина нуждается в деньгах и продает подарок президента. Об этом спортсменка сама объявила в своем инстаграме.

Навальный покинул Россию

Алексей Навальный покинул Россию, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Россиянина застрелили в Грузии

На востоке Грузии обнаружено тело 65-летнего гражданина России, сообщает ТАСС. Погибшего застрелили, подозреваемого ищут.

Собчак и Богомолов явились в загс на катафалке

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в загс на катафалке, сообщает РЕН ТВ.

Заворотнюк поставили диагноз Фриске

Telegram-канал Mash сообщает, что актрисе Анастасии Заворотнюк поставили такой же диагноз, что и певице Жанне Фриске.
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В мире , Видео , Ольга Фаткулина , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Алексей Навальный , Анастасия Заворотнюк , Константин Богомолов , Владимир Зеленский , Жанна Фриске , Ксения Собчак , Наталья Поклонская , Русское географическое общество , РЕН ТВ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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