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Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Трамп рассмешил публику словами о лампочках
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп объяснил, что его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях из-за повсеместного использования энергосберегающих ламп. Об этом сообщает CNN.
Выступая на встрече с членами Республиканской партии в городе Балтимор, Трамп обратил внимание на лампочку нового типа и заявил, что такие лампы «куда дороже старых, неярких, но хорошо работавших лампочек». К тому же, сказал он, под их светом он выглядит хуже.
«Лампочки, которые нас заставляют использовать, по мне, в первую очередь, плохи тем, что я все время выгляжу оранжевым», — отметил Трамп, вызвав смех присутствовавших.
Как пишет CNN, администрация Трампа ранее отменила правила, предписывающие использовать такие лампочки. Эти нормы были введены предыдущим президентом Бараком Обамой и должны были повысить цены на лампочки в США.
10 сентября американский президент похвастался своей прической во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина.
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Комментарии1
В мире , США , Барак Обама , Дональд Трамп , Республиканская партия США , CNN
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