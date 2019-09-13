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Школьника выгнали с уроков за модные кеды 

Lenta.ru 45 минут назад
Школьника выгнали с уроков за модные кеды
Фото: globallookpress.com
Британского школьника не допустили к урокам из-за популярной брендовой обуви. Об этом сообщает Daily Mail.
15-летний ученик колледжа Sir Harry Smith Community Тайлер Хайкин (Tyler Hickin) в Питерборо, Англия, пришел на занятия в однотонных черных кедах американского бренда Vans. «Его выгнали с заявлением, что пока он не переобуется, он не сможет присутствовать на занятиях. А если он этого не сделает, то ему придется подыскать другую школу», — негодовала мать Хайкина Ники Моуби (Nicki Mawby).
Согласно уставу школы, учащиеся обязаны посещать уроки в одежде без лейблов. Однако на задней части подошвы обуви Хайкина заметили маленький логотип марки Vans.
После случившегося Моуби забрала сына домой. По ее словам, с такими же неприятностями столкнулись еще 50 учеников колледжа. Несмотря на претензии женщины, руководство школы отказалось пойти навстречу ее сыну и вынудило семью приобрести новую пару обуви.
В феврале 2018 года директор еще одной британской школы запретил мальчикам приходить на уроки с популярной высокой прической. Школа Great Yarmouth Charter в Норфолке предупредила родителей о том, что дети, которые нарушат правила, будут отправлены домой. Директор причислил ее к недопустимым элементам внешнего вида.
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Комментарии
В мире , Европа , Питерборо , Великобритания
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