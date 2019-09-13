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В Афганистане ликвидирован один из ключевых лидеров ИГ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Афганистане ликвидирован один из ключевых лидеров ИГ
Фото: РИА Новости
В Афганистане в результате авиаудара в восточной провинции Нангархар ликвидирован один из лидеров «Исламского государства» Хасан Панджаби, который отвечал за вербовку новых членов группировки.
«Панджаби, который занимался вовлечением молодежи в ряды террористической группировки, а также распространением пропагандистских материалов, используя социальные сети, был убит в ходе авианалета на территории уезда Кхогьяни восточной провинции Нангархар. Панджаби являлся одним ключевых лидеров ИГИЛ в Афганистане», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Афганистана.
В августе в Ираке был убит один из ближайших соратников главаря террористической организации «Исламское государство».
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В мире , Исламское государство , Интерфакс , Афганистан
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