В Афганистане ликвидирован один из ключевых лидеров ИГ

Афганистане в результате авиаудара в восточной провинции Нангархар ликвидирован один из лидеров «Исламского государства» Хасан Панджаби, который отвечал за вербовку новых членов группировки. «Панджаби, который занимался вовлечением молодежи в ряды террористической группировки, а также распространением пропагандистских материалов, используя социальные сети, был убит в ходе авианалета на территории уезда Кхогьяни восточной провинции Нангархар. Панджаби являлся одним ключевых лидеров ИГИЛ в Афганистане», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Афганистана. В августе в Ираке был убит один из ближайших соратников главаря террористической организации «Исламское государство».

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