Умер Эдди Мани

Исполнитель и сонграйтер Эдди Мани скончался в возрасте 70 лет, сообщает Variety.

Эдди Мани был популярен в 1980-е, исполнял хиты Baby Hold On, Two Tickets to Paradise и Take Me Home Tonight.

Музыкант страдал от рака пищевода. В 2018 году на телевидении вышло реалити-шоу "Реальный Мани". В нем музыкант рассказал о доме и семье, а также рассекретил трудности со здоровьем.

У Эдди Мани остались жена и пятеро детей.