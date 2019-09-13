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Россия и Чехии сняли ограничения на полеты 

Газета.Ru + ещё 10 46 минут назад
Россия и Чехии сняли ограничения на полеты
Фото: depositphotos.com
Глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова заявила, что РФ и Чехия договорились о снятии всех ограничений по пассажирским авиаперевозкам. Об этом сообщает ТАСС.
Меморандум, предусматривающий снятие ограничений между российским аэропортом Жуковский и Прагой, подписан по итогам переговоров авиавластей.
Ранее сообщалось, что Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний.
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
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В мире , Европа , Светлана Петрова , Минтранс РФ , Чехия
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