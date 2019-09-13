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На Украине назвали препятствия для войны с Россией 

Ura.Ru + ещё 8 46 минут назад
На Украине назвали препятствия для войны с Россией
Фото: Вадим Чуприн, CC BY-SA 4.0, wikipedia.org
Украина не может объявить войну России из-за того, что последняя владеет ядерным оружием. С таким заявлением выступил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
«Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш силовой, в частности, военный потенциал», — написал Турчинов на своем сайте и напомнил, что в свое время Киев отказался от ядерного оружия, а Россию назвал страной, имеющей второй в мире ядерный потенциал.
Также Александр Турчинов пригрозил России тем, что наступит время, когда у нее будут «значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования». Тогда, по мнению Турчинова, удастся «освободить Крым».
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина может вернуть себе Крым только в том случае, если войдет в состав России, пишет телеканал 360.
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В мире , Украина , Александр Турчинов , Сергей Цеков , Совет Федерации , Телеканал "360° Подмосковье"
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