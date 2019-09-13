На Украине назвали препятствия для войны с Россией

Украина не может объявить войну России из-за того, что последняя владеет ядерным оружием. С таким заявлением выступил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов

«Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш силовой, в частности, военный потенциал», — написал Турчинов на своем сайте и напомнил, что в свое время Киев отказался от ядерного оружия, а Россию назвал страной, имеющей второй в мире ядерный потенциал.

Также Александр Турчинов пригрозил России тем, что наступит время, когда у нее будут «значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования». Тогда, по мнению Турчинова, удастся «освободить Крым».