Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военнослужащий ДНР погиб при обстреле в Донбассе 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Военнослужащий ДНР погиб при обстреле в Донбассе
Фото: РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате обстрела населённого пункта Коминтерново.
«С прискорбием сообщаем о гибели защитника нашей республики, который ценой своей жизни защитил мирных жителей, оказывая им помощь по укрытию в безопасном месте от начавшегося обстрела», — приводит сообщение управления Донецкое агентство новостей.
Отмечается, что армия Украины открыла огонь по селу сразу после отъезда патруля миссии ОБСЕ.
Ранее в ДНР заявили о предотвращении взрыва на железной дороге.
Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.
Молебен в школе отменили из-за недовольства родителей
RT на русском: последние новости
Сняты ограничения на перелёты между Жуковским и Прагой Сняты ограничения на перелёты между Жуковским и Прагой Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
В мире , Вадим Карасев , ОБСЕ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реальный метод. Украине предложили войти в состав РФ
Реальный метод. Украине предложили войти в состав РФ269
Тело россиянки нашли в турецком отеле
Тело россиянки нашли в турецком отеле6
Посла РФ вызвали в МИД Чехии
Посла РФ вызвали в МИД Чехии71
Навальный покинул Россию
Навальный покинул Россию1194
«На избиение Грефа выезжать будет некому»
«На избиение Грефа выезжать будет некому»1
Видео
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
За что Путин выпил двадцать лет спустя
01:56
За что Путин выпил двадцать лет спустя
Политика Статьи
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
00:35
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
00:27
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
Общество Другое
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
01:39
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
Криминал Происшествия
«Неверующая блудница!» Собчак и Богомолов обвенчаются
03:42
«Неверующая блудница!» Собчак и Богомолов обвенчаются
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение