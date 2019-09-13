Мадуро не приедет на сессию Генассамблеи ООН

Родригес передаст генсеку ООН обращение, подписанное 12 миллионами венесуэльцев, с требованиями отменить санкции США против их страны, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru ранее, Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о скором появлении прямых рейсов между столицами России и южноамериканской республики. Мадуро пояснил, что это позволит венесуэльской молодёжи летать на отдых в Москву, но иных подробностей не раскрыл.