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Мадуро не приедет на сессию Генассамблеи ООН 

News.ru 1 час назад
Мадуро не приедет на сессию Генассамблеи ООН
Фото: Marcos Salgado/Xinhua
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отравил вместо себя в Нью-Йорк вице-президента Делси Родригеса и главу МИДа республики Хорхе Арреаса.
Родригес передаст генсеку ООН обращение, подписанное 12 миллионами венесуэльцев, с требованиями отменить санкции США против их страны, передаёт «Интерфакс».
Как писал News.ru ранее, Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о скором появлении прямых рейсов между столицами России и южноамериканской республики. Мадуро пояснил, что это позволит венесуэльской молодёжи летать на отдых в Москву, но иных подробностей не раскрыл.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Делси Родригес , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Интерфакс , Венесуэла , Нью-Йорк
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