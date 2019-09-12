Сенцов сжег тюремную робу на камеру

Режиссер Олег Сенцов , которого Россия передала Украине в рамках взаимного обмена заключёнными, публично избавился от тюремной робы. Творческий деятель решил на камеру сжечь одежду, которую долгое время носил в российской тюрьме. Запись перформанса опубликована на его странице в Facebook.

Для участия в акции Сенцов пригласил своих товарищей. Непосредственно перед самим действом режиссёр объяснил зрителям, что собирается сделать.

«Это роба заключенного, самая ненавистная вещь на земле. Сейчас я ее сожгу», — заявил он.

Режиссёр облил одежду бензином и поджёг её. При этом в процессе полыхания робы в огне были слышны выкрики «гори в аду».

Ранее Олег Сенцов в ходе первой после обмена заключёнными пресс-конференции заявил украинским СМИ, что рассматривает вариант возвращения в Крым и на Донбасс только на танке. При этом творческий деятель оговорился, что не стоит воспринимать его слова буквально.

Однако высказывание режиссёра вызвало бурную реакцию у россиян. В частности высказывание Сенцова прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская . Парламентарий подчеркнула, что «ни один танк мира не поможет» проникнуть в Крым, поэтому «не стоит пытаться».

Тина Канделаки возмутилась, что деятель культуры говорит про танки, и отметила, что «жизнь дает более сюрреалистичные сюжеты, чем кино».