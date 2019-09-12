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Сенцов сжег тюремную робу на камеру 

Рамблер 43 минуты назад
Сенцов сжег тюремную робу на камеру
Фото: РИА Новости
Режиссер Олег Сенцов, которого Россия передала Украине в рамках взаимного обмена заключёнными, публично избавился от тюремной робы. Творческий деятель решил на камеру сжечь одежду, которую долгое время носил в российской тюрьме. Запись перформанса опубликована на его странице в Facebook.
Для участия в акции Сенцов пригласил своих товарищей. Непосредственно перед самим действом режиссёр объяснил зрителям, что собирается сделать.
«Это роба заключенного, самая ненавистная вещь на земле. Сейчас я ее сожгу», — заявил он.
Режиссёр облил одежду бензином и поджёг её. При этом в процессе полыхания робы в огне были слышны выкрики «гори в аду».
Ранее Олег Сенцов в ходе первой после обмена заключёнными пресс-конференции заявил украинским СМИ, что рассматривает вариант возвращения в Крым и на Донбасс только на танке. При этом творческий деятель оговорился, что не стоит воспринимать его слова буквально.
Однако высказывание режиссёра вызвало бурную реакцию у россиян. В частности высказывание Сенцова прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Парламентарий подчеркнула, что «ни один танк мира не поможет» проникнуть в Крым, поэтому «не стоит пытаться».
Тина Канделаки возмутилась, что деятель культуры говорит про танки, и отметила, что «жизнь дает более сюрреалистичные сюжеты, чем кино».
Вице-спикер парламента республики Крым Ефим Фикс, комментируя высказывание режиссёра, предложил ему вернуться на полуостров не на танке, а в автозаке.
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Комментарии3
В мире , Украина , Тина Канделаки , Ефим Фикс , Олег Сенцов , Наталья Поклонская , Госдума
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