Интерпол ответил на просьбу России о шпионе Смоленкове

Интерпол отреагировал на просьбу России помочь найти шпиона Смоленкова

В организации пояснили, что если страна-участница делится с Интерполом информацией, то она остается в распоряжении этого государства.

«Поэтому Интерпол не дает комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц, за исключением особых обстоятельств и с разрешения соответствующей страны-участницы», — говорится в сообщении.

Выяснить подробности запроса и ответа на него пресс-служба порекомендовала у «соответствующих национальных органов».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 12 сентября сообщила, что внешнеполитическое ведомство запросило у США данные о местонахождении Смоленкова. Вопросы о его пропаже и проживании на американской территории были направлены по линии Интерпола, отмечала дипломат.