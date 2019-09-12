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Интерпол отреагировал на просьбу России помочь найти шпиона Смоленкова 

Lenta.ru 1 час назад
Интерпол ответил на просьбу России о шпионе Смоленкове
Фото: РИА Новости
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать запрос МИД России о местонахождении Олега Смоленкова — бывшего сотрудника администрации российского президента, которого СМИ называют возможным американским шпионом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Интерпола.
В организации пояснили, что если страна-участница делится с Интерполом информацией, то она остается в распоряжении этого государства.
«Поэтому Интерпол не дает комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц, за исключением особых обстоятельств и с разрешения соответствующей страны-участницы», — говорится в сообщении.
Выяснить подробности запроса и ответа на него пресс-служба порекомендовала у «соответствующих национальных органов».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 12 сентября сообщила, что внешнеполитическое ведомство запросило у США данные о местонахождении Смоленкова. Вопросы о его пропаже и проживании на американской территории были направлены по линии Интерпола, отмечала дипломат.
9 сентября телеканала CNN сообщил, что США вывезли из России своего информатора. Как выяснилось, он работал в администрации президента России несколько лет, но был уволен. Позднее появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове. Сообщалось также, что он имел доступ к «чувствительной информации», но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков эти данные опроверг.
Информатора американских спецслужб вывезли после встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным CNN, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Дмитрий Песков , Мария Захарова , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , МИД , ЦРУ , Интерпол , CNN
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