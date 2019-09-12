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США восстановили всю военную помощь Украине 

ТАСС 1 час назад
США восстановили всю военную помощь Украине
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель американской администрации высокого ранга.
"Государственный департамент и Министерство обороны выполняют обязательства по финансированию всей военной помощи и помощи в области безопасности Украине. [Американская] администрация поддерживает усилия Украины по реформированию и обеспечению самообороны, и эти средства позволят Украине приблизиться к выполнению этих целей", — сказал он.
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В мире , США , Украина , Министерство обороны , Пентагон , Госдеп США
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