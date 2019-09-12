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Зеленский захотел для украинцев «финского счастья» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Зеленский захотел для украинцев «финского счастья»
Фото: РИА Новости
Украинский президент Владимир Зеленский полагает, что государство должно составить конкуренцию Финляндии в рейтинге стран с самыми счастливыми жителями на планете.
«Недавнее исследование ООН показало, что жители Финляндии — самые счастливые на планете. Задание нашей команды — составить в этом рейтинге вам конкуренцию», — заявил Зеленский в ходе брифинга вместе с президентом Финляндии Саули Ниинисте, который посетил Киев, передает РИА «Новости».
На данный момент в Финляндии один из самых низких уровней смертности на планете, страна входит в рейтинг самых богатых стран по ВВП на душу населения.
В 2018 году МВФ назвал Украину самой бедной страной Европы.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , ООН , РИА Новости , Финляндия
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