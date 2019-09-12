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«Подобие настоящей дружбы»: Саманта Пауэр рассказала о Чуркине 

Газета.Ru 2 часа назад
«Подобие настоящей дружбы»: Саманта Пауэр рассказала о Чуркине
Фото: Газета.Ru
Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала о своей дружбе и спорах с российским коллегой Виталием Чуркиным, умершим в 2017 году. Книга американского дипломата уже стала бестселлером в США. По словам Пауэр, она познакомилась с Чуркиным в 90-х и была поражена его знанием английского языка и американской культуры, а также чувством юмора.
Мемуары бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр «Школа идеалистки» стали бестселлером. Как сообщает ФАН, в книге, в частности, рассказывается о дружбе американского дипломата с российским постпредом Виталием Чуркиным, скончавшимся в 2017 году.
«Он сведет тебя с ума, но вы будете нуждаться друг в друге», — рассказывает Пауэр о Чуркине.
По словам экс-постпреда США, она познакомилась с российским дипломатом в 1990-х годах во время боснийского кризиса. Пауэр была поражена тем, как свободно Чуркин владел английским языком, шутил и разбирался в американском кинематографе и литературе. Кроме того, Пауэр впечатлил успех российского дипломата, убедившего боснийских сербов отвести от Сараево тяжелую артиллерию.
Она отмечает, что с Чуркиным у них «сложилось некое подобие настоящей дружбы». Среди общих интересов представителей двух держав были театр и спорт, однако заинтересовать российского дипломата бейсболом у нее так и не получилось. Компромиссным видом спорта стал баскетбол.
Пауэр пишет, что Чуркин умел отстаивать свою позицию и боролся за российские интересы. Кроме того, именно постпред РФ при ООН лучше остальных дипломатов разбирался в правилах и процедурах международной организации, чем «мастерски пользовался».
По ее словам, одним из наиболее тяжелых моментов сотрудничества был 2013 год — тогда проходили переговоры по химическим вооружениям в Сирии. Диалог проходил в атмосфере «глубокого взаимного недоверия», поэтому борьба шла за каждую формулировку или неоднозначный момент в тексте документа.
Тем не менее, переговоры завершились успешно — Москва и Вашингтон согласовали вывоз из Сирии задекларированного химоружия и его уничтожение.
«За три с половиной года, что мы проработали вместе, мы [с Виталием Чуркиным] делали все возможное, чтобы примирить на вид непримиримые позиции», — говорится в книге Саманты Пауэр.
Она добавила, что уважала Чуркина и испытывала к нему симпатию, хотя в ООН дипломаты постоянно сходились «в публичной и жаркой битве».
В 2017 году Пауэр уже отзывалась о Чуркине весьма комплиментарно в статье для The New York Times.
«Виталий провел свою профессиональную жизнь, защищая свою страну, культуру и традиции которой любил. Хотя он никогда не говорил о своих взглядах на президента [Путина], у меня сложилось впечатление, что он ценит приход России на международную арену при Путине, однако предпочитает мирные методы», — говорилось в статье.
Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве, в семье авиаконструктора. Окончив спецшколу с углубленным изучением английского, поступил в МГИМО, который закончил в 1974 году.
В середине 90-х дипломат считался одним из главных отечественных специалистов по Балканам и принимал самое активное участие в решении югославского конфликта 1992–1995 годов. Прослужив замминистра с 1992 по 1994 год, следующие четыре года Чуркин работал послом России в Бельгии, а после, еще пять лет — послом в Канаде.
В 2006 году дипломат получил пост постпреда РФ при ООН и служил на этой должности 11 лет. Коллеги отмечали его чувство юмора и высокий профессионализм.
20 февраля 2017 года Чуркин скончался в Нью-Йорке, не дожив одного дня до 65-го дня рождения. Агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источник в администрации города, что российский дипломат умер от сердечного приступа, признаков насильственной смерти парамедики не обнаружили.
Спустя полгода США передали вдове постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина пакет документов с заключением о причинах смерти дипломата. Как сообщает НСН, официальный представитель МИД России Мария Захарова особо подчеркнула, что документы были переданы не российской стороне, а именно близким Чуркина.
Дипломата похоронили в Москве на Троекуровском кладбище с воинскими почестями. Глава МИД России Сергей Лавров, бывший предшественником Чуркина на посту постпреда, назвал почившего «великим дипломатом, вписавшим яркие страницы в послужной список внешней политики нашего государства».
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В мире , Статьи , США , Виталий Чуркин , Мария Захарова , Саманта Пауэр , Сергей Лавров , МИД , МГИМО , ООН , Associated Press , New York Times , Сараево
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