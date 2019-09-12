Грузия откажется от Абхазии и Южной Осетии ради НАТО?

Грузии посоветовали преодолеть «вето Путина» на вступление в НАТО

Бывший генссек организации привёл в пример ФРГ , которая смогла стать членом альянса только при условии, что действие пятой статьи не будет распространяться на ГДР. По его словам, это было временным решением, и для Грузии аналогичный вариант присоединения тоже может стать таковым.

Я понимаю, что для вас это означает риск, — заявил Расмуссен в интервью местному порталу Civil.ge. — Но в данный момент у Путина де-факто есть вето на вступление Грузии в НАТО, потому что, должен вам сказать, альянс не хочет импортировать к себе проблему Абхазии и Южной Осетии. Этот факт, надо это признать.

Расмуссен признал, что в данный момент Грузия вполне готова к вступлению в НАТО и только от неё самой зависит, сможет ли она пересмотреть старые установки и пойти на смелый шаг. Экс-генсек подчеркнул, что, возможно, не всё нынешнее руководство объединения разделяет его точку зрения, но предложение Тбилиси о вступлении без неконтролируемых территории могло бы запустить «более реалистичную дискуссию» внутри альянса.

Сегодня очень просто избегать дискуссии о членстве Грузии, потому что скептики всегда напоминают о нерешённом конфликте, — добавил Расмуссен. — Но если Грузия попытается решить эту проблему, тогда, конечно, в НАТО будут вынуждены обсудить это и признать тот факт, что ваша страна удовлетворяет всем нужным критериям.

В 2018 году американский аналитический центр Heritage Foundation опубликовал исследование, в котором говорилось, что грузинские власти за закрытыми дверями обсуждают компромиссный вариант присоединения к НАТО. Грузинские политики прокомментировали доклад в категоричных тонах, заявив, что страна по поступится территориальной целостью ради членства в альянсе.

Ранее руководство НАТО подчёркивало, что с нерешённым приграничным конфликтом Грузию к себе не примет. Однако помимо ФРГ есть много примеров, когда территориальный спор не мешал странам стать частью организации. Так, Испания годами предъявляет претензии на небольшой полуостров Гибралтар, оккупированный Великобританией ещё в 1704 году. Канада и Дания не могут поделить необитаемый остров Ганс, расположенный между американским континентом и Гренландией, которой владеет датское королевство. Военные корабли обеих стран регулярно посещают остров и водружают там свои флаги. Греция и Турция тем временем спорят за несколько скал в Эгейском море.

Руководитель Института стратегии управления, экс-депутат парламента Грузии Пётр Мамрадзе в разговоре с News.ru напомнил, что Расмуссен, будучи генсеком НАТО, говорил совсем другие вещи. В то время он заявлял, что вступление Грузии в альянс невозможно без решения территориального спора. По мнению эксперта, последние заявления Расмуссена связаны с изменением статуса, так как теперь он не занимает официальных постов и может высказываться более свободно.

Пётр Мамрадзе:

Да, заявляется, что Грузия гораздо лучше готова к вступлению в НАТО, чем Черногория, когда её приняли. Разница чисто геополитическая, понятная для всех. Российское руководство даёт понять, что любая попытка присоединения Грузии к НАТО вызовет мгновенные ответные меры. Стоит им заявить о чём-то, Россия может в тот же день присоединить Абхазию и Южную Осетию. Российские войска могут той же ночью передвинуться и занять соответствующие пункты, где раньше располагались советские базы. Представители НАТО не раз говорили, что не хотят подвергать Грузию такой опасности, от которой не смогут её защитить.

Последним государством, которое решили принять в НАТО, стала Северная Македония. Её вступлению тоже мешал спор со страной-членом объединения, правда не территориальный, а по поводу названия. Греция, имеющая в своём составе регион под названием Западная Македония настаивала на том, чтобы республика Македония добавила в своё название слово «Северная». После того, как это наконец произошло, 6 февраля 2019 года был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. В данный момент идёт процесс его ратификации парламентами государств-членов, поэтому формально страна ещё не является членом альянса.