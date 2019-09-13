У женщины после ЭКО родился ребенок другой расы

У американской пары после процедуры ЭКО родился ребенок другой расы

Бывшие супруги из американского штата Нью-Джерси подали в суд на репродуктивную клинику из-за того, что после процедуры экстракорпорального оплодотворения у них родился ребенок от другого мужчины. Об этом сообщает телеканал NBC New York.

Кристина Кеддерич и Дрю Василевски заметили, что растят не свою дочь после того, как у ребенка начали проявляться черты, типичные для азиатов, при этом отец и мать девочки были европеоидной расы.

Проведенный анализ ДНК подтвердил, что Дрю Василевски действительно не является биологическим отцом девочки. В результате ошибка врачей репродуктивной клиники стала поводом для разлада в семье, который впоследствии привел к ее распаду.

Бывшие супруги утверждают, что потратили около 500 тысяч долларов (32,4 миллиона рублей) на услуги врачей-репродуктологов, уточняет Metro.