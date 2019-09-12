При взрывах на Кипре пострадали 12 человек

В результате серии взрывов на Кипре пострадали 12 человек, сообщает ТАСС.

Хлопки произошли 12 сентября на складе боеприпасов в оккупированной турецкими войсками северной части острова.

Ранее министр здравоохранения самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Али Пилли сообщал, что от порезов в результате вызванного взрывом разлета осколков стекол пострадали только два человека. Однако позже выяснилось, что количество пострадавших возросло, причем трое из них остаются в больнице.

Взрывы нанесли ущерб приморскому отелю "Акапулько", расположенному рядом с военной зоной. СМИ сообщают, что в момент ЧП в отеле наблюдалась паника, и что его постояльцы в итоге покинули свои номера, собравшись на гостиничном пляже.

В зоне инцидента был создан антикризисный центр с участием военных, представителей гражданской обороны и лесного хозяйства.

Местным жителям и гостям острова рекомендуют не дотрагиваться до осколков боеприпасов, поскольку они могут содержать химически опасные вещества. Кроме того, им советуют использовать маски, особенно тем, у кого наблюдаются проблемы с дыханием.

Взрывы боеприпасов стали слышны с 01:30 на складе в военной зоне, расположенной в деревне Айос-Эпиктитос в шести километрах от города Кирения. Пожар в зоне инцидента локализовали к 7 утра.