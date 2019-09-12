Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При взрывах на Кипре пострадали 12 человек 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
При взрывах на Кипре пострадали 12 человек
Фото: РИА Новости
В результате серии взрывов на Кипре пострадали 12 человек, сообщает ТАСС.
Хлопки произошли 12 сентября на складе боеприпасов в оккупированной турецкими войсками северной части острова.
Ранее министр здравоохранения самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Али Пилли сообщал, что от порезов в результате вызванного взрывом разлета осколков стекол пострадали только два человека. Однако позже выяснилось, что количество пострадавших возросло, причем трое из них остаются в больнице.
Взрывы нанесли ущерб приморскому отелю "Акапулько", расположенному рядом с военной зоной. СМИ сообщают, что в момент ЧП в отеле наблюдалась паника, и что его постояльцы в итоге покинули свои номера, собравшись на гостиничном пляже.
В зоне инцидента был создан антикризисный центр с участием военных, представителей гражданской обороны и лесного хозяйства.
Местным жителям и гостям острова рекомендуют не дотрагиваться до осколков боеприпасов, поскольку они могут содержать химически опасные вещества. Кроме того, им советуют использовать маски, особенно тем, у кого наблюдаются проблемы с дыханием.
Взрывы боеприпасов стали слышны с 01:30 на складе в военной зоне, расположенной в деревне Айос-Эпиктитос в шести километрах от города Кирения. Пожар в зоне инцидента локализовали к 7 утра.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
Москва24: последние новости
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17 Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17 Трамп отправил Болтона в отставку Трамп отправил Болтона в отставку
Комментарии
В мире , Европа , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Кипр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром61
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства506
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым55
Саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником3
Россия рассекретила объект «Е»
Россия рассекретила объект «Е»
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Уральские казаки провели турнир палачей
01:30
Уральские казаки провели турнир палачей
Общество
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
04:18
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
Происшествия В мире
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
03:32
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Политика
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
00:34
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
Происшествия
Алибасов приехал в суд для разбирательств
04:10
Алибасов приехал в суд для разбирательств
Шоу-бизнес
Россияне признались в обмане начальства
00:40
Россияне признались в обмане начальства
Социология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение