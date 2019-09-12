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МИД КНР предложил смягчить санкции против КНДР 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
МИД КНР предложил смягчить санкции против КНДР
Фото: Reuters
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Совету Безопасности ООН необходимо обсудить возможность смягчения действующего в отношении КНДР санкционного режима для поддержания политического процесса по урегулированию проблемы Корейского полуострова.
«Полагаем, что СБ ООН должен также в надлежащий момент обсудить возможность снятия санкций в отношений КНДР согласно соответствующим резолюциям», — цитирует ТАСС Ван И.
Министр уточнил, что отмена санкций необходима для того чтобы облегчить трудности, которые были причинены экономике страны.
«Это может создать условия и поддержку, необходимые для политического урегулирования проблемы Корейского полуострова», — добавил он.
21 августа Ван И заявил, что Китаю, Республике Корея и Японии стоит объединить усилия ради выгоды и всеобщих интересов.
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В мире , МИД , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Китай , КНДР
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