Дело MH17: Нидерланды пожалели о выдаче Цемаха в Россию

Цемах стал подозреваемым: Нидерланды сожалеют о его выдаче в Россию

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха — теперь он является подозреваемым. Цемах находился под следствием в Киеве , 7 сентября украинские власти передали его России в рамках обмена заключенными.

Международная следственная группа (JIT) изменила статус свидетеля по делу об атаке на самолет Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха — теперь он является подозреваемым.

Об этом сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири. Владимир Цемах (позывной «Борисыч») — командир роты противовоздушной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В июне нынешнего года Служба безопасности Украины в ходе спецоперации задержала Цемаха в поселке Снежное и вывезло с занятой ополченцами территории. Цемах находился под следствием в Киеве, 7 сентября украинские власти передали его России в рамках обмена заключенными. Пири была против выдачи Цемаха.

«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», — подчеркивала в этой связи Пири.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский консультировался с европейскими лидерами перед передачей Цемаха. Об этом сообщал помощник украинского лидера Андрей Ермак. По его словам, перед осуществлением обмена задержанными Украина выполнила все необходимые процедуры, на которых настаивали Нидерланды.

«Они имели возможность провести все, что хотели в рамках расследования», — сказал Ермак.

Чиновник также предположил, что Киев не будет пересматривать отношения с партнерами в связи с освобождением Цемаха.

Он также выразил мнение, что офицер ДНР не является особенно важным свидетелем.

«По сути, вся эта информация, что Цемах является очень важным свидетелем и так далее, она идет из СМИ. Является ли он важным свидетелем, не является, это докажет суд», — резюмировал Ермак.

«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — заявил экс-силовик.

По его словам, Нидерланды могут судить Цемаха заочно с марта 2020 года. Аналогичная процедура возможна и в отношении других четырех подозреваемых в деле о крушении Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом.

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Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать Цемаха в списки по обмену. Однако киевские власти смогли лишь ненадолго перенести обменный процесс, что «позволило прокуратуре еще раз допросить Цемаха». Но несмотря на это, министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок считает участие Цемаха в обмене «крайне прискорбным».

Все вышеуказанные лица в 2014 году занимали важные посты в ополчении ДНР и руководили боевыми действиями против украинских силовиков. Кроме того, в СБУ сообщили, что судебный процесс по делу о крушении Boeing MH17 начнется в Нидерландах «ориентировочно в марте» 2020 года.

В середине июля Евросоюз обратился к РФ, призвав взять на себя ответственность за крушение малайзийского Boeing. Брюссель также одобрил уголовные дела, возбужденные Нидерландами в отношении четырех подозреваемых в причастности к обстрелу лайнера.

В разговоре с НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что европейцы сделали это заявление в связи с годовщиной катастрофы.

«Сделано заявление просто потому, что наступила очередная годовщина, и ясности там ни у кого нет, что с этим делать, поэтому они решили отреагировать, просто перепечатав то, что говорили год назад. Если бы не годовщина, они об этом даже и не вспомнили бы. Виновные же были назначены буквально в тот же самый день, до всех этих расследований», — убежден сенатор.

Авиакатастрофа произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет Малайзийских авиалиний следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.

Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — несколько десятков детей.

Представители Совместной следственной группы утверждают, что самолет сбила российская ракета, доставленная из-под Курска. По данным Нидерландов, ракету якобы выпустили с территории, контролируемой ополченцами в Донбассе. В докладе отмечалось, что выстрел был произведен с поля неподалеку от города Первомайска.

Донецкие ополченцы опровергают подобные заявления и возлагают вину на украинских силовиков. Россия также отрицает причастность ее ракетных комплексов к инциденту — было заявлено, что ракета, которой был сбит самолет, находилась в распоряжении украинских военных.