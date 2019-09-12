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Twitter заблокировал учетные записи Рауля Кастро и Компартии Кубы 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Рауля Кастро заблокировали в Twitter
Фото: РИА Новости
Администрация Twitter в четверг заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее ЦК Рауля Кастро.
Также был заблокирован аккаунт дочери политика Мариэлы Кастро, которая является директором Национального центра сексуального воспитания Кубы.
В среду страницы нескольких ведущих СМИ Кубы и ряда представителей пресс-служб государственных ведомств в Twitter были одновременно заблокированы администрацией социальной сети во время обращения к гражданам председателя Госсовета и Совета министров острова Мигеля Диас-Канеля в эфире государственного телевидения. В четверг была заблокирована учетная запись корреспондента телеканала RT на острове Оливера Саморы. По его словам, никаких объяснений от модераторов соцсети не последовало.
МИД Кубы назвал подобные действия "очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины", а Союз журналистов потребовал восстановить работу аккаунтов.
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Комментарии1
В мире , Рауль Кастро , МИД , Russia Today , Куба
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