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Лига арабских государств задумалась о возвращении Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Лига арабских государств может вернуть Сирию
Фото: Reuters
В Лиге арабских государств обсуждают возможность возвращения Сирии места в организации, сообщил источник в штаб-квартире ЛАГ в Каире.
Данный вопрос «неофициально» обсуждался руководителями внешнеполитических ведомств в столице Египта во вторник. Пока решение отложено «на более поздний срок», передает РИА «Новости».
Некоторые страны ЛАГ считают, что восстановление Сирии в организации позволит Лиге занять более значимое место в процессе урегулирования сирийского кризиса.
Восстановление участия Сирии в работе ЛАГ связывают с «политическим прогрессом» в стране.
Напомним, Лига арабских государств приостановила членство Сирии в 2011 году.
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В мире , Ближний Восток , Лига арабских государств , РИА Новости , Каир , Сирия
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