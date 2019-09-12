Лига арабских государств может вернуть Сирию

Лига арабских государств задумалась о возвращении Сирии

Данный вопрос «неофициально» обсуждался руководителями внешнеполитических ведомств в столице Египта во вторник. Пока решение отложено «на более поздний срок», передает РИА «Новости».

Некоторые страны ЛАГ считают, что восстановление Сирии в организации позволит Лиге занять более значимое место в процессе урегулирования сирийского кризиса.

Восстановление участия Сирии в работе ЛАГ связывают с «политическим прогрессом» в стране.

Напомним, Лига арабских государств приостановила членство Сирии в 2011 году.