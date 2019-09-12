Израиль назвал главную угрозу для России

По мнению Нетаньяху, позиции России и Ирана не всегда полностью совпадают.

«Самая большая опасность для будущего России — радикальный ислам. Сегодня он управляется двумя силами: первая — суннитский радикальный ислам, руководство ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России по решению суда. — Прим.ред.) и его группировки (…) Большее зло — шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном», — подчеркнул Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля также отметил, что не допустит размещения иранских военных в Сирии.

По данным пресс-службы Кремля, 12 сентября в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.