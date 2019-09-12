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Израиль назвал главную угрозу для России 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что России грозит опасность со стороны Ирана. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
По мнению Нетаньяху, позиции России и Ирана не всегда полностью совпадают.
«Самая большая опасность для будущего России — радикальный ислам. Сегодня он управляется двумя силами: первая — суннитский радикальный ислам, руководство ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России по решению суда. — Прим.ред.) и его группировки (…) Большее зло — шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном», — подчеркнул Нетаньяху.
Премьер-министр Израиля также отметил, что не допустит размещения иранских военных в Сирии.
По данным пресс-службы Кремля, 12 сентября в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Планируется рассмотреть вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке», — отмечает пресс-служба.
Комментарии193
В мире , Ближний Восток , Видео , Политика , Григорий Березкин , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Исламское государство , Израиль
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