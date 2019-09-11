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В Барселоне в день Каталонии сожгли флаг Испании 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
В Барселоне в день Каталонии сожгли флаг Испании
Фото: Reuters
Участники митинга у парламента Каталонии сожгли в среду флаг Испании в Национальный день региона. Об этом сообщила газета El Periódico.
Несколько часов назад в городе прошла демонстрация под девизом "Цель — независимость", к которой присоединились около 600 тысяч человек. После завершения этой акции в парке Сьютаделья, где расположено здание парламента автономии, собрались примерно 300 человек.
Участники митинга сожгли флаг Испании, и пока многие лишь скандировали лозунги в поддержку независимости автономии, неизвестные в капюшонах попытались повалить полицейское ограждение, некоторые из них бросали дымовые шашки и банки в сторону сотрудников правоохранительных органов. Пока стражи порядка призывают собравшихся разойтись.
1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.
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В мире , МВД , Испания , Каталония
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