Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17

Украиной Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого. Об этом в интервью Deutsche Welle сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

Политик заявила, что освобождение Цемаха Украиной — крайне болезненный шаг и для Нидерландов, и для родственников погибших в авиакатастрофе.

«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», — сказала она.

Ранее власти Нидерландов попытались предотвратить передачу Цемаха Москве. По словам главы голландского МИД Стефа Блока, Украина задержала процесс обмена заключенными, чтобы дать возможность голландцам допросить свидетеля.

Россия и Украина обменялись заключенными 7 сентября. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

За три дня до этого 40 депутатов Европарламента написали президенту Владимиру Зеленскому открытое письмо с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха. Инициатором письма была Кати Пири.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых ранее числились трое россиян и один украинец.