Владимир Цемах, которого раньше называли свидетелем по делу о крушении малайзийского Боинга над Донбассом в 2014 году, теперь рассматривается прокуратурой Нидерландов и представителям международной следственной группы, как подозреваемый, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на слова депутата Европарламента Кати Пири.
«С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», — цитирует издание слова своей собеседницы.
По словам Пири, передача Цемаха России негативно оценивается правительством Нидерландов и родственниками погибших.
Ранее министр иностранных дел Голландии, заявил, что Украина намеренно задержала российско-украинский обмен заключёнными, чтобы следователи могли допросить Цемаха. При этом депутаты Европарламента направили официальное письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не передавать России Цемаха.
Малайзийский Boeing, выполнявший рейс «Амстердам — Куала-Лумпур» потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В катастрофе погибли 298 человек. Международная следственная группа заявила, что самолёт якобы сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который состоял на вооружении бригады военнослужащих из Курска. МИД РФ в ответ назвал заявления следователей голословными, а президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия примет выводы специалистов только тогда, когда примет активное участие в расследовании, к которому российских экспертов не допускают. Окончательные итоги расследования ещё не подведены.