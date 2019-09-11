Враги Путина и России: кто вошел в новое правительство ЕС

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила свой кабинет министров — де-факто правительство ЕС , которое будет отвечать за бюджет, внешнюю политику и законы союза. Теперь состав ЕК должен утвердить Европарламент . Кто занял ключевые посты и чем это обернется для России , рассказывает «Газета.Ru».

Новый состав кабинета министров Евросоюза, представленный накануне Урсулой фон дер Ляйен — главой Еврокомиссии — достаточно разнообразен, а кандидаты, вошедшие в него, получат свои посты в результате компромиссов и договоренностей. Сами выборы в ЕК в этом году были окутаны интригами и закулисной борьбой.

Пост первого заместителя фон дер Ляйен занял экс-глава МИД Нидерландов Франс Тиммерманс. Его кандидатуру вообще прочили на позицию главы ЕК — его активно поддерживали демократы в пику самой фон дер Ляйен. Это опытный бюрократ, ранее он также занимал пост первого зама Еврокомиссии. При прежнем руководстве во главе с Жан-Клодом Юнкером был зампредседателя и европейским комиссаром по межведомственным отношениям и верховенству права.

Заместитель главы ЕК — Маргарет Вестагер , в прошлом член правительства Дании . Она известна тем, что ее невзлюбил Дональд Трамп . В Европейской комиссии под руководством Юнкера занимала пост еврокомиссара по конкуренции. В свое время она вступила в открытую полемику с президентом США , который поднял пошлины на европейскую сталь и алюминий. Вестагер, к слову, тоже считали одним из сильных конкурентов фон дер Ляйен.

Главой международной дипломатии ЕС стал представитель Испании Жозеп Боррель . С 2018 по 2019 годы он занимал пост и.о. главы внешнеполитического ведомства Испании.

На этом посту он обрел скандальную славу. Отвечая на вопрос журналистов газеты El Periodico о геополитических вызовах Евросоюза, Боррель назвал Россию «старым врагом».

«Многое изменилось. Наш союзник [США] поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу, а Китай становится соперником», — сказал тогда дипломат.

Президент России Владимир Путин , комментируя слова исполняющего обязанности главы МИД Испании, назвал бредом распускаемые слухи об угрозе со стороны России: «Это просто бред какой-то очередной — какая-то угроза со стороны России в отношении Испании, которая находится на другой стороне европейского континента», — сказал Путин.

Новым еврокомиссаром по энергетике стала представитель Эстонии Кадри Симсон. Она окончила Тартуский университет и работала в городской администрации Таллина. Симсон — дочь профессора тартуского университета Аауду Муста, чьи работы хорошо известны в России. Профессор также и член парламента от Центристской партии, который входит в группу по связям с Москвой.

Стоит отметить, что ранее Эстонию в ЕК представлял бывший премьер Андрус Ансип . Он был известен своими антироссийскими высказываниями в бытность премьером и играл активную роль в истории с переносом советского памятника «Бронзовый солдат» в 2007 году.

Пост министра экономики займет бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони , бывший журналист, знающий нескольких языков. Как отмечает издание Politico, Джентилони был одним из критиков союза Демпартии, где он состоял, с популистами из «Пяти Звезд», которые недавно сформировали правительство. В бытность премьером он несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Должность комиссара по межведомственным отношениям и прогнозированию занял представитель Словакии Марош Шефкович. Он — выпускник МГИМО , карьерный дипломат и работал на дипслужбе еще во времена единой Чехословакии. В 2019 году он баллотировался на пост президента Словакии, но проиграл во втором туре.

Шевкович, в частности, выступал за налаживание прагматичного диалога с Россией.

В бытность вице-президентом Еврокомиссии он вел переговоры с Россией и Украиной по транзиту российского газа через Украину.

За сельское хозяйство в новом составе Европейской комиссии будет отвечать представитель Польши Януш Войцеховский. Свою карьеру он начал еще во времена Польской народной республики. В настоящее время — член правящей в Польше консервативной партии «Право и справедливость» . Кроме того, он известен как обозреватель католического радио, пишет сатирические стихи о своих оппонентах.

За расширение ЕС будет отвечать экс-министр юстиции Венгрии Ласло Трочани. Хотя он и не является членом правящей партии «Фидес», Трочани считается соратником премьера — одного из главных «евроскептиков» Виктора Орбана

Венгерский премьер известен крайне негативным отношением к мигрантам, за что неоднократно подвергался критике со стороны ЕС. Сам Орбан во время обсуждения новой кандидатуры на пост главы Европейской комиссии заявлял, что воспрепятствует ЕС выбрать на пост человека, который поддерживает миграцию и «не уважает Венгрию или страны Центральной Европы». Европейские СМИ называют команду нового главы ЕК сбалансированной группой, и многие из ее членов хорошо знают работу ЕС. Кабинет также называют гендерно-сбалансированным, так как в нем половина женщин.

При этом, как отмечает в беседе с телеканалом Euronews преподаватель Европейского колледжа Джон Уорф,

лучшие портфели получают представители крупных стран ЕС, в то время как представители малых государства довольствуются второстепенными должностями.

После того как руководство комиссии выбрано, все новые комиссары должны будут пройти процедуру одобрения в Европейском парламенте. Комиссары предстанут перед парламентскими комитетами ЕС, где они представят свои программы.