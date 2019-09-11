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Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
США приспустили флаги в память о жертвах терактов
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп выпустил распоряжение приспустить флаги на всех государственных учреждениях страны в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Соответствующее постановление опубликовано в ночь на среду на официальном сайте Белого дома.
"Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, провозглашаю 11 сентября 2019 года Днем патриота, — говорится в тексте. — Я призываю все департаменты, ведомства и государственные учреждения США приспустить флаг Соединенных Штатов в День патриотизма в знак памяти о погибших 11 сентября 2001 года".
11 сентября 2001 года боевики-смертники из террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в США захватили пассажирские самолеты и врезались на них в две башни Всемирного торгового центра (в Нью-Йорке) и в здание Пентагона (округ Арлингтон, штат Вирджиния). Четвертый захваченный лайнер разбился близ города Шанксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли около 3 тыс. человек, свыше 6 тыс. — получили ранения.
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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Пентагон , Всемирный торговый центр , Аль-Каида
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