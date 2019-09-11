Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией . Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ноябре 2018 года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «скорое "убийство" очередной партии из примерно 40 соглашений». Однако с того времени ни один документ денонсирован не был.

Пауза может объясняться тем, что команда нового президента Владимира Зеленского пока занята более насущными делами. Тем не менее, в российском МИД изданию сказали, что возобновление прежней практики либо отказ от нее продемонстрируют, в какую сторону изменятся отношения двух стран. В дипведомстве отметили, что также обратили внимание на отсутствие новостей о разрыве очередного соглашения.

Также работник российского внешнеполитического ведомства рассказал изданию о ряде незыблемых российско-украинских соглашений, которые никогда не ставились под сомнение. В качестве примера он привел двусторонние договоренности, касающиеся сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Также стабильно работают соглашения об установлении дипломатических отношений, о правительственной связи, договоренности о функционировании культурных центров друг друга. Кроме того, стороны взаимодействуют в юридических вопросах вроде реадмиссии или взаимной выдачи преступников.