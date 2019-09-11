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Украина приостановила разрыв отношений с Россией 

Lenta.ru 19 минут назад
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В ноябре 2018 года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «скорое "убийство" очередной партии из примерно 40 соглашений». Однако с того времени ни один документ денонсирован не был.
Пауза может объясняться тем, что команда нового президента Владимира Зеленского пока занята более насущными делами. Тем не менее, в российском МИД изданию сказали, что возобновление прежней практики либо отказ от нее продемонстрируют, в какую сторону изменятся отношения двух стран. В дипведомстве отметили, что также обратили внимание на отсутствие новостей о разрыве очередного соглашения.
Также работник российского внешнеполитического ведомства рассказал изданию о ряде незыблемых российско-украинских соглашений, которые никогда не ставились под сомнение. В качестве примера он привел двусторонние договоренности, касающиеся сотрудничества в сфере атомной энергетики.
Также стабильно работают соглашения об установлении дипломатических отношений, о правительственной связи, договоренности о функционировании культурных центров друг друга. Кроме того, стороны взаимодействуют в юридических вопросах вроде реадмиссии или взаимной выдачи преступников.
Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России. Кремль отвергает все обвинения. На фоне ухудшения отношений политики, чиновники или общественники не раз задумывались о том, чтобы объявить войну Москве. Например, в декабре 2018 года депутат Виталий Куприй даже внес в Верховную Раду соответствующее обращение к занимавшему на тот момент президентское кресло Петру Порошенко.
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Комментарии2
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Виталий Куприй , МИД , Верховная Рада
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