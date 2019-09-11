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Сын президента Бразилии покусился на демократию 

Российская Газета 1 час назад
Сын президента Бразилии покусился на демократию
Фото: EPA/JOEDSON ALVES
Депутат муниципального собрания Рио-де-Жанейро и второй сын президента Бразилии Карлос Болсонаро призвал к ослаблению демократических институтов в стране. По его мнению, это единственный способ провести в Бразилии качественные изменения. Слова Карлоса уже вызвали широкий общественный резонанс.
"Изменения, которые Бразилия хочет, не достичь с желаемой скоростью, идя демократическим путем… если это вообще произойдет. Каждый день я вижу только, как колесо крутится вокруг своей оси, и те, кто над нами властвовали, продолжают это делать различными способами!", — написал Карлос Болсонаро в Twitter.
Столь радикальные заявления президентского сына с опасением восприняла вся политическая элита Бразилии. Несмотря на официальный статус муниципального депутата, Карлос Болсонаро имеет достаточно большое политическое влияние в стране. Именно его публикации в социальных сетях привели к отставкам двух министров в правительстве отца.
Вице-президент Бразилии Амилтон Моурау, комментируя слова Карлоса, заявил, что демократия имеет фундаментальное значение для государства.
"Это опора западной цивилизации, договор между поколениями, демократия, капитализм и сильное гражданское общество. Без этого западная цивилизация не будет существовать", — сказал вице-президент.
Менее сдержано на слова сына президента отреагировали глава Сената Дави Алколумбре и председатель палаты депутатов Национального конгресса Бразилии Родриго Майа. Любое выступление против демократических институтов, таких как парламент, вызывают у Алколумбре "презрение". А Майа же уверен, что слова Карлоса Болсонаро "направлены против либеральной демократии".
Президент Бразилии Жаир Болсонаро пока никак не прокомментировал заявления своего сына. В воскресенье он перенес четвертую операцию после покушения на жизнь в сентябре 2018 года, и до конца недели будет находиться в больнице под наблюдением врачей.
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В мире , Латинская Америка , Бразилия , Рио-Де-Жанейро
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