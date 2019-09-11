Сын президента Бразилии покусился на демократию

Депутат муниципального собрания Рио-де-Жанейро и второй сын президента Бразилии Карлос Болсонаро призвал к ослаблению демократических институтов в стране. По его мнению, это единственный способ провести в Бразилии качественные изменения. Слова Карлоса уже вызвали широкий общественный резонанс.

"Изменения, которые Бразилия хочет, не достичь с желаемой скоростью, идя демократическим путем… если это вообще произойдет. Каждый день я вижу только, как колесо крутится вокруг своей оси, и те, кто над нами властвовали, продолжают это делать различными способами!", — написал Карлос Болсонаро в Twitter.

Столь радикальные заявления президентского сына с опасением восприняла вся политическая элита Бразилии. Несмотря на официальный статус муниципального депутата, Карлос Болсонаро имеет достаточно большое политическое влияние в стране. Именно его публикации в социальных сетях привели к отставкам двух министров в правительстве отца.

Вице-президент Бразилии Амилтон Моурау, комментируя слова Карлоса, заявил, что демократия имеет фундаментальное значение для государства.

"Это опора западной цивилизации, договор между поколениями, демократия, капитализм и сильное гражданское общество. Без этого западная цивилизация не будет существовать", — сказал вице-президент.

Менее сдержано на слова сына президента отреагировали глава Сената Дави Алколумбре и председатель палаты депутатов Национального конгресса Бразилии Родриго Майа. Любое выступление против демократических институтов, таких как парламент, вызывают у Алколумбре "презрение". А Майа же уверен, что слова Карлоса Болсонаро "направлены против либеральной демократии".

Президент Бразилии Жаир Болсонаро пока никак не прокомментировал заявления своего сына. В воскресенье он перенес четвертую операцию после покушения на жизнь в сентябре 2018 года, и до конца недели будет находиться в больнице под наблюдением врачей.