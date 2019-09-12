Власти Праги решили перенести памятник Коневу

Совет района Прага-6 принял решение о переносе памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу , за это высказалось большинство членов высшего органа муниципальной власти.

За голосовали 33 присутствовавших на заседании членов Совета, против выступил один, еще шестеро воздержались, передает ТАСС.

На месте этого монумента должны установить памятник освобождения Праги

Также власти должны найти площадку, на которую перенесут памятник Коневу. Предполагается, что лучшим вариантом стал бы музей или другое учреждение, которое специализируется на сохранении исторических памятников.

По созданию проекта памятника освобождения Праги будет объявлен общественный конкурс. Он должен отражать подвиг павших красноармейцев и «трагедию вывезенных в 1945 году советской контрразведкой СМЕРШ из чешской столицы в Гулаг получивших чехословацкое гражданство выходцев из России», которые покинули ее, спасаясь от сталинского режима.

В конце августа вандалы в очередной раз осквернили памятник Коневу в Праге — до этого его обливали розовой краской в мае 2018 года. 3 сентября власти Праги сняли брезент с памятника советскому маршалу Ивану Коневу. При этом сообщалось, что власти настаивают на вывозе памятника с территории района.