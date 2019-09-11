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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку 

РИА Новости + ещё 14 33 минуты назад
Япония осталась без правительства
Фото: РИА Новости
Правительство Японии утром в среду в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
Премьер-министр Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов своего кабинета. Причиной стало запланированное Абэ изменение состава правительства после победы партии на выборах в верхнюю палату парламента в июле и перед намеченным на октябрь повышением потребительского налога до 10%.
Если в ходе перестановок в правительстве в октябре прошлого года многие министры сохранили свои посты, то сейчас на прежних должностях останутся только генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.
Два министра сменятся, как это принято говорить в Японии, "по горизонтали" — глава МИД Таро Коно станет министром экономики, а МИД возглавит нынешний министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги. Еще два человека, которые занимали министерские посты при прежних кабинетах, снова вернутся в правительство, остальные же 13 человек впервые войдут в состав кабмина.
Как ожидается, во второй половине дня будет объявлен новый состав правительства. Затем новый кабинет министров вечером в среду пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.
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Комментарии
В мире , Азия , Синдзо Абэ , МИД , Япония
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