«Мы добьемся правды»

Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые

Прошло 18 лет со дня трагедии 11 сентября, а слухи о том, что власти США скрывают шокирующую правду о разрушении зданий международного торгового центра, так и не утихли. Группа активистов из числа инженеров и архитекторов требует нового расследования. Ключом к тайне того дня они считают третье здание, стоявшее по соседству от «близнецов». По официальной версии, оно рухнуло из-за пожара, но энтузиасты-исследователи нашли доказательства того, что заявления властей не соответствуют действительности: их опровергают опубликованные 5 сентября результаты многолетних независимых исследований. «Лента.ру» разбиралась в том, стоит ли считать безумцами «борцов за правду о 9/11».

11 сентября 2001 года — день, навсегда изменивший Соединенные Штаты. Пассажирские самолеты, врезающиеся в небоскребы, облака пыли, падающие с огромной высоты люди — все это вызвало ощущение паники, гнева, безнадежности и удушающего бессилия. Впереди были растянувшаяся на десятки лет война с террором, рождение запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» и череда политических потрясений, изменивших жизнь не только на Ближнем Востоке, но и в Европе.

Но все это было потом. А пока под собственным весом складывались знаменитые башни-близнецы, превращаясь в братские могилы, мало кто обратил внимание на обрушение соседнего 48-этажного здания. Между тем есть люди, которые уверены, что кадры падения этого дома — ключ, открывающий страшные тайны о реальных событиях того дня.

Власти скрывают

В южной части острова Манхэттен на том месте, где стояли небоскребы торгового центра, зияют два огромных прямоугольных проема. Их края испещрены надписями: почти три тысячи имен, выбитых на черном камне. Каждый день на этих плитах появляются бутоны белых роз — дань памяти погибшим в день их рождения.

Трагедия произошла 18 лет назад, но ее последствия ощущаются до сих пор: пожарные-ликвидаторы продолжают умирать от тяжелых болезней, полученных из-за пыли и токсинов, а американские военные все еще борются с международным терроризмом в далеких странах. И все это время не утихают разговоры, которые любой американский патриот-государственник назвал бы по меньшей мере кощунственными: о том, известна ли миру вся правда о событиях 11 сентября 2001 года.

Carlo Allegri / Reuters

В публичном пространстве такие вопросы задавать не принято: политики отвечают на них жесткими отповедями, а журналисты предпочитают не связываться со сторонниками теорий заговора. Однако, как показало исследование, проведенное университетом Чапман в 2016 году, 54 процента граждан США считают, что власти намеренно не сообщают обществу всю информацию о произошедшем в тот день.

Но это не значит, что все они верят в конспирологические теории от городских сумасшедших, радикальных политиков. Это удел маргиналов, которые ставят палатку с дюжиной разноцветных плакатов напротив Белого дома или создают шизофреническую интернет-страницу с фотографиями в низком разрешении, голословными заявлениями и цитатами из священных текстов.

Конспирология с человеческим лицом

На фоне таких клинических конспирологов крайне убедительно выглядит организация «Архитекторы и инженеры за правду об 11 сентября». По крайней мере ее сайт сделан на профессиональном уровне и похож на страницу правозащитной организации — четкая и понятная структура, удобная навигация. Но главное все же не форма, а содержание.

Группа, которую основал и возглавляет архитектор-инженер из Сан-Франциско Роберт Кейдж, в основном продвигает все те же идеи, которые можно услышать от большинства конспирологов: высотные здания якобы были снесены с помощью взрывчатки, которую заложили некие злоумышленники, действующие внутри страны, а власти информацию об этом скрывают — так что, возможно, они и виноваты в трагедии. Закономерно, что от него и его единомышленников открещиваются официальные объединения архитекторов.

Однако успехи, которых удалось достичь движению, показывают, что перед нами не очередная кучка безумцев. Петицию к Конгрессу США с требованием нового расследования, которую начал Кейдж с полутора десятками коллег, на данный момент подписали более трех тысяч специалистов (помимо еще 22 тысяч непричастных к строительству людей). Чтобы собрать эти подписи, Кейдж объездил со своей презентацией около сотни городов США и больше трех десятков иностранных государств.

Роберт Кейдж Кадр: KenFM / YouTube

Многочисленные интервью, качественно сделанные слайды и видео, фильм 2006 года, в котором мнение о характере разрушений подтверждают квалифицированные специалисты самых разных профилей — все это принесло организации Кейджа не только деньги на качественный дизайн сайта и печатных буклетов, но и преданных сторонников среди тех, от кого обычно ожидают поддержки официальной версии. К искателям правды об 11 сентября присоединился, например, один из пожарных департаментов Нью-Йорка.

Коллегия пожарных района Франклин-сквер стала первым официальным органом Соединенных Штатов, присоединившимся к подобному движению, — но, как считают члены коллегии, не последним. Резолюция о поддержке была принята единогласно и подписана в присутствии родственников погибших, которых немало среди сторонников всевозможных теорий заговора. «Появилась надежда. (…) Шестеренки правосудия наконец зашевелились», — сказано в публикации об этом событии на сайте. «Мы добьемся от правительства всей правды, добьемся справедливости (…) Я чувствую, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Тед Уолтер, один из организаторов, в недавнем интервью.

Небоскреб, о котором забыли

В качестве аргумента, позволившего Кейджу добиться такой популярности, он сам называет сравнительно малоизвестный факт о событиях того ужасного дня: речь о третьем здании, которое рухнуло спустя несколько часов после двух небоскребов.

«Люди куда охотнее говорят об этом здании, потому что там, предположительно, никто не погиб. А в его случае очень заметно, что это контролируемое обрушение. К тому же люди часто вообще ничего не знают о третьем строении! Понимаете, башни-близнецы — это коллективная травма, о которой нельзя говорить без эмоций, а вот третье здание — другое дело», — рассказывал он в 2015 году.

Строение, о котором он говорит, действительно незаслуженно остается без внимания, хотя 48-этажное здание для Манхэттена вовсе не достопримечательность на фоне его небоскребов. Но 11 сентября 2001 года именно оно вошло в историю, став первым зданием со стальным каркасом, когда-либо обрушившимся из-за пожара. По крайней мере, так говорится в официальной версии, выдвинутой Национальным Институтом стандартов и технологий США (NIST).

Судя по результатам исследования, проведенного NIST при участии ряда частных фирм, к обрушению, так напоминающему результат направленного взрыва, привел именно пожар. Его вызвали горящие обломки соседних башен, а разгорелся он из-за отказа систем тушения. Из-за обрушения межэтажных перегородок рухнула одна из нескольких десятков колонн, поддерживавших структуру здания, — это вызвало цепную реакцию, вслед за ней подломились остальные опоры.

Сторонники теорий заговора обвиняли NIST в игнорировании целого ряда фактов — очевидцы якобы слышали взрывы и видели вспышки в районе нижних этажей, здание падало со слишком постоянной скоростью, на месте крушения не искали следов взрывчатки, да и обломки слишком быстро убрали, а расследование начали спустя долгие недели после катастрофы.

Fanghong Fanghong / Wikimedia

Однако все аргументы конспирологов разбиваются об исследование NIST, поддержанное авторитетными профессионалами. Слишком сложно себе представить, что в США кто-то заранее знал о теракте и заложил взрывчатку, чтобы потом списать все на террористов. Именно поэтому конспирологические версии произошедшего даже не рассматривались. В таких непростых вопросах последнее слово всегда за учеными: а они твердо встали на сторону властей.

Контрсимуляция

Верить государству, тем не менее, все равно отказывались слишком многие — поэтому у «Архитекторов и инженеров» хватило средств и связей на организацию независимого исследования. В течение четырех лет группа ученых из университета Аляски Фэйрбэнкс (UAF) использовала сложные компьютерные модели, чтобы как можно более точно просчитать, как именно обрушилось здание номер семь.

Предварительные результаты представили публике накануне очередной годовщины трагедии, в начале сентября 2019 года. Вывод однозначный: небоскреб не мог обрушиться таким образом из-за пожара. К его стремительному падению привел не отказ одной колонны, а «почти одновременный» слом всех опор где-то в районе нижних этажей. Обрушение, о котором говорят в NIST (когда сначала ломается лишь одна несущая колонна), выглядело бы, по их мнению, совсем иначе — дом не садился бы равномерно вниз без отклонений по вертикали, а просел бы сперва какой-то одной частью, надломился бы уступом и лишь затем рухнул.

На вопрос о том, что же произошло на самом деле, доктор Лерой Халси, соавтор 126-страничной работы отвечать отказался.

«Нет, я в это не лезу», — со смехом заявил он в конце презентации.

Модель UAF в сравнении с моделью NIST и кадром из видео, Ae911truth.org

Правда или безумие

Публичной реакции на выводы исследования пока что не последовало: представители власти хранят молчание. Может быть они ожидают конца месяца, когда публикация выйдет со всеми сторонними комментариями, как полагается такой работе, — а может быть, как подумали бы соратники Кейджа, в панике пытаются сфабриковать новые аргументы.

Примеряя на себя роль конспиролога, можно задаться вопросом — считает ли доктор Халси такими уж несуразными доводы «борцов за правду»? Или же причина его осторожности в том, что он просто боится: ведь если кто-то смог провернуть такое в своих интересах, то заставить его замолчать им не составит и труда…

Как, например, это якобы произошло с Дэнни Джовинко, экспертом по сносу зданий, неоднократно подтверждавшим версию о целенаправленном уничтожении третьего строения. Пожилой мужчина погиб в автомобильной аварии на пустынной дороге буквально через три дня после того, как дал очередное интервью об 11 сентября. Теперь о его «таинственной смерти» монтируют видеоролики с параноидальным вниманием к деталям. А в комментариях к ним творятся настоящие безумства — люди с нечленораздельными никнеймами публикуют комментарии со все более смелыми и нереалистичными версиями.

Тайны вокруг нас

Проблема теорий заговора в том, что эти способы мыслить, противоречащие научному мировоззрению, очень сложно удержать в узде — в конечном изводе они не имеют границ и заставляют своих сторонников постоянно смотреть искоса на окружающую действительность. Не просто искать подвоха — подразумевать его во всем, что происходит вокруг, проваливаясь в помешательство.

То же исследование, что установило любовь американцев к теориям заговора о 9/11, выяснило, что лишь один из четверых граждан США твердо верит в официальную версию. 74 процента американцев подозревают, что правительство им врет — о высадке на Луну, о месте рождения бывшего президента Барака Обамы , о пришельцах, об убийстве Джона Кеннеди . Каждый десятый верит во все и сразу.

Сложно сказать, где проходит грань между необходимой и чрезмерной гласностью. Именно нежелание NIST публиковать все данные, которыми он располагает, породило на свет движение за правду об 11 сентября. Исследователи NIST объяснили это «публичной безопасностью» — но как быть с сотнями людей, взволнованных недоговорками властей? Возможно, некоторые государственные тайны должны навсегда оставаться в секрете — но как быть, если их раскрывают обычные граждане? В эпоху, когда факты и вымыслы сплетаются воедино, этот вопрос остается открытым.

Кейдж и его сторонники — не простые конспирологи, а профессионалы, которые стремятся основывать свои теории лишь на доказанных фактах. Если им удастся сохранить и этот трезвый подход, и терпение для борьбы за свои убеждения — может быть, когда-нибудь архитекторам и инженерам удастся добраться до истины о катастрофе, навсегда изменившей Америку и весь мир.