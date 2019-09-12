ЕС продлил санкции против России 

Совет ЕС продлил персональные санкции против России на полгода — до 15 марта 2020 года, сообщила пресс-служба Евросовета.
«Совет ЕС продлил срок действия ограничительных мер, которые были введены в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев — до 15 марта 2020 года», — говорится в сообщении.
В санкционном списке находятся 170 человек и 44 юрлица.
Указанные санкции ранее продлевались до 15 сентября 2019 года. Ограничительные меры включают в себя заморозку активов и запрет на въезд. ЕС связывает санкции с подрывом территориальной целостности Украины, ее суверенитета и независимости.