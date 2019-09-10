Встреча Трампа и Зеленского: вопрос на $250 миллионов

Вопрос на 250 миллионов: встретятся ли Трамп и Зеленский в ближайшем будущем

В конце прошлого месяца он заявил буквально следующее:

«Президентам нужно встретиться, познакомиться, посмотреть в глаза. Сказать, что их интересует в стране».

Описанная диспозиция выглядит смешно и нелепо, хотя в данном случае Зеленский едва ли собирался развлекать публику. Знакомящиеся и заглядывающие друг другу в глаза президенты в этой комбинации представлены как равноправные участники диалога, однако ни о какой равнозначности фигур говорить не приходится.

Политический вес и авторитет президента Украины в сравнении с влиянием американского лидера — величина, мало чем отличающаяся от абсолютного нуля.

Нынешний украинский правитель произнес еще одну не совсем ловкую фразу, которая мало увязана с объективной реальностью:

«Мы не будем с протянутой рукой к ним. Нет. Мы говорим: вот, мы предлагаем — инвестируйте в страну. Нам нужны более дешевые деньги».

Не совсем понятно, что, кроме руки, может протянуть Трампу Владимир Зеленский. Ему необходимо договориться о разморозке военно-технической помощи Украине на сумму в 250 миллионов долларов, передачу которой Вашингтон приостановил до окончания расследования об эффективности ее использования. Проще говоря, американцы хотят выяснить, какая часть этой помощи разворовывается, а какая все же доходит до адресата. Если встреча все же состоятся, то по целому ряду вопросов Зеленский выступит на ней в роли просителя, а дешевые американские инвестиции в Украину — это что-то вроде высказанной на голубом глазу уверенности в том, что волшебная палочка существует и ее обязательно Зеленскому подарят.

Увы, не подарят.

Впрочем, до полноценной встречи еще очень далеко. Так далеко, что непонятно, состоится ли она вообще в обозримой перспективе. Посол Украины в США Валерий Чалый ранее объявил, что это «вопрос следующих месяцев».

«В августе-сентябре визит должен быть полностью подготовлен», — сказал он в интервью «Голосу Америки».

А временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор слегка остудил пыл своего украинского коллеги, заявив, что «дата встречи еще не назначена». Конечно, на полях Генассамблеи Зеленский с Трампом могут обменяться приветствиями, но полноценным это общение не будет.

Как пишут близкие к Демократической партии США Washington Post и New York Times Дональд Трамп действительно нуждается в украинской помощи перед предстоящими в США в 2020 году президентскими выборами. Ему необходима информация, дискредитирующая его основного соперника — бывшего вице-президента Джо Байдена

Белый дом хотел бы получить доказательства вовлеченности Байдена в коррупционную деятельность в то время, когда он курировал Украину. Тогда его сыну Хантеру дали высокую должность и гигантскую зарплату в компании Burisma, дело по которой вел генпрокурор Шокин, на увольнении которого именно из-за этого, по версии самого Шокина, настоял Байден. Представитель Трампа Рудольф Джулиани , встречаясь в Мадриде с помощником Зеленского Андреем Ермаком призвал, как он признался в интервью New York Times, «просто расследовать эти чертовы вещи», имея в виду как дело Байдена, так и вмешательство Украины в прошлые президентские выборы с целью поддержать Хилари Клинтон

Washington Post пишет, что Банковая уклоняется от прямого вмешательства во внутриамериканские дела, не желая повторять ошибки Петра Порошенко и поддерживать какую-либо сторону на предстоящих выборах. Известно также, что Вашингтон не слишком доволен кадровой политикой новой украинской команды. В первую очередь влиянием на нее олигарха Игоря Коломойского, против которого в США ведется уголовное расследование. В американской столице крайне раздражены назначением на должность главы офиса президента Украины близкого к Коломойскому Андрея Богдана . Не нравятся окружению Трампа и связи правящей в Киеве команды с людьми Джорджа Сороса , который является отчаянным критиком и противником действующего президента США.

В общем, пока дело не очень клеится. И в ближайшие месяцы Зеленский может не получить аудиенцию у президента США. Тем более, что Игорь Коломойский совершенно определенно хотел бы видеть победителем на американских выборах именно Джо Байдена. Соответственно, компромат на него едва ли сейчас будет передан Белому дому. Таким образом, «посмотреть в глаза» президентам удастся, похоже, не скоро, если это вообще произойдет до того момента, когда будет ясно, кто станет следующим правителем Америки.