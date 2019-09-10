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Раскрыта деятельность «отрядов смерти» Мадуро 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыта деятельность «отрядов смерти» Мадуро
Фото: РИА Новости
Власти Венесуэлы продолжают проводить внесудебные казни в стране. Об этом верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила 9 сентября, передает Reuters.
По ее словам, наряду с возможными казнями ее офис задокументировал случаи пыток солдат и других лиц, которых безосновательно задерживали и удерживали. Отмечается, что проводят их Силы специального назначения (FAES), которые также называют «отрядами смерти». Бачелет отметила, что в одном лишь июле активисты насчитали 57 случаев возможной внесудебной казни в венесуэльской столице Каракасе.
Комиссар также высказала обеспокоенность из-за санкций США в отношении Венесуэлы. Она указала, что это одна из причин массовой миграции населения из страны и ухудшения гуманитарной ситуации.
В июле в отчете ООН говорилось, что силы безопасности Венесуэлы арестовывают, пытают и убивают молодых людей. Подобные действия назывались частью правительственной стратегии по нейтрализации оппозиции. Указывалось, что в 2018 году число расправ, которые в большинстве своем похожи на внесудебные казни, достигло 5287 человек. Reuters отмечает, что в Каракасе доклад назвали избирательным и однобоким.
Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.
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В мире , Латинская Америка , Мишель Бачелет , Хуан Гуайдо , ЕС , ООН , Reuters , Венесуэла
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